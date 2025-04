Apple iPhone 16 Pro 256 GB: prestazioni al TOP a PREZZO SCONTATO!

Se stavate aspettando il momento giusto per passare al nuovo top di gamma Apple, l’occasione è finalmente arrivata. Apple iPhone 16 Pro da 256 GB è disponibile su Amazon a soli 1.199€, con uno sconto immediato del 15% rispetto al prezzo consigliato di 1.369€. Ma la vera sorpresa è che, attivando il coupon direttamente in pagina, potrete ottenere un ulteriore sconto di 50€, portando il prezzo finale a soli 1.149€. Un'opportunità straordinaria per mettere le mani sul nuovo gioiello della mela a un prezzo davvero competitivo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Apple iPhone 16 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Con il suo design in titanio sabbia, elegante, leggero e ultraresistente, iPhone 16 Pro ridefinisce l’idea di smartphone premium. Il display Super Retina XDR da 6,3 pollici offre colori intensi e dettagli sorprendenti, mentre la protezione in Ceramic Shield assicura una resistenza eccezionale agli urti. È uno smartphone pensato per chi non accetta compromessi, sia in termini di prestazioni che di estetica.

Al cuore del dispositivo troviamo il nuovo chip A18 Pro, una vera potenza che dà vita a Apple Intelligence, permettendo un'elaborazione più veloce, giochi AAA senza rallentamenti e funzionalità avanzate per foto e video. Grazie al controllo fotocamera, scattare come veri professionisti è semplice e intuitivo. E con la fotocamera principale da 48MP, supportata dal sistema Fusion migliorato, potrete registrare video in Dolby Vision 4K a 120 fps e realizzare scatti ultra dettagliati, anche in modalità macro e panoramica.

L’autonomia è un altro punto di forza: con fino a 27 ore di riproduzione video, iPhone 16 Pro vi accompagna per l’intera giornata senza interruzioni. E con la ricarica rapida via USB-C o MagSafe, tornare al 100% è questione di attimi.

Se cercate uno dei migliori smartphone sul mercato con prestazioni, design e fotocamera al top, questa offerta su Amazon è semplicemente imperdibile. Ma attenzione: il coupon potrebbe essere disponibile per un periodo limitato, quindi approfittatene subito.

Vedi offerta su Amazon