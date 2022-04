È in arrivo una novità importante per i possessori dell’Apple MagSafe Battery Pack: il powerbank magnetico per iPhone sta per aggiornarsi e l’aggiornamento porterà con sé un piccolo upgrade nella velocità di ricarica, che passerà dai 5W attuali ai 7,5W (l’incremento è pari al 50%).

L’aggiornamento del firmware è il numero 2.7 e per installarlo basta agganciare il Battery Pack al proprio iPhone. Se invece si preferisce utilizzare un Mac o un iPad, è sufficiente collegare il Battery Pack a uno di questi device tramite cavo Lightning e attendere 5 minuti circa.

Nella pagina di supporto di Apple in italiano non compare ancora nessuna indicazione riguardo alla disponibilità di questo upgrade. Al contrario, sul sito apple.com/en-us si legge:

Per ricaricare a 7,5 W, aggiorna MagSafe Battery Pack all’ultimo firmware. L’aggiornamento firmware si avvia automaticamente dopo aver agganciato la batteria all’iPhone. L’aggiornamento può richiedere circa una settimana.

Come abbiamo visto, è sempre possibile scaricare ed eseguire l’aggiornamento attraverso un Mac o un iPad (la ricerca e l’installazione del firmware sarà molto più rapida):

Per aggiornare il firmware utilizzando un Mac o un iPad, collega l’estremità di un cavo Lightning-USB al connettore Lightning della batteria e l’altra estremità al Mac o all’iPad. L’aggiornamento del firmware richiederà circa 5 minuti.

Per controllare la versione del firmware del proprio Battery Pack, è possibile accedere alle Impostazioni dell’iPhone e poi fare tap sulla voce Generali > Info > Batteria MagSafe. Se la versione è la numero 2.7, l’aggiornamento è stato completato ed è già possibile usufruire della ricarica a 7,5W.

MagSafe Battery Pack è un powerbank piuttosto costoso disponibile per tutti gli iPhone compatibili con gli accessori MagSafe (in pratica i modelli delle serie 12 e 13). Essendo molto compatto, il Battery Pack ha anche una capacità molto ridotta (1.460mAh) e soprattutto non garantisce un ciclo di ricarica completo agli iPhone più grandi con una batteria che è quasi il triplo in termini di capacità (si pensi ad iPhone 13 Pro Max e alla sua batteria da 4.352 mAh: in questo caso, la ricarica si fermerà intorno al 50% o poco più).