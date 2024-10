Apple, migliorando la privacy, sta uccidendo i social network

Con l'introduzione di iOS 18, Apple ha implementato una modifica significativa riguardante la funzionalità di sincronizzazione dei contatti, che potrebbe avere un impatto considerevole sulle nuove applicazioni di social media.

Questa funzione ha sostenuto in passato la crescita rapida di app come Instagram, WhatsApp e Snapchat, permettendo loro di connettere immediatamente gli utenti con le persone già presenti nelle loro rubriche e suggerire nuovi utenti da seguire.

La modifica apportata con iOS 18 introduce una finestra di dialogo supplementare che consente agli utenti di selezionare quali contatti condividere con un'app, anziché dover fornire l'accesso a tutta la rubrica. Tale cambiamento, secondo Apple, incrementa la privacy degli utenti, offrendo loro più controllo su quali dati personali condividere. Tuttavia, alcuni sviluppatori temono che questo possa rendere più difficile per le nuove app di social network guadagnare trazione e crescere velocemente.

Il fondatore di startup Nikita Bier ha espresso preoccupazioni significative, affermando che le modifiche potrebbero segnare "la fine" per le nuove app basate sulla creazione di reti di amicizie, rendendo difficoltosa, se non impossibile, la loro affermazione nel mercato.

Ripercussioni sul mercato e reazioni degli sviluppatori

Gli sviluppatori che si affidavano alla condivisione massiva dei contatti per accelerare la crescita delle loro piattaforme potrebbero ora incontrare ostacoli maggiori. I dati raccolti da Bier mostrano una diminuzione significativa della condivisione dei contatti, con un'incremento di utenti che preferiscono condividere solo una frazione delle loro rubriche. Questo cambiamento, per quanto favorisca la privacy, potrebbe ostacolare considerevolmente l'espansione di nuove app social.

Apple ha sostenuto che le modifiche non mirano a danneggiare gli sviluppatori, ma piuttosto a incentivare una maggiore condivisione responsabile e selettiva. Tuttavia, alcuni vedono questa mossa come un vantaggio competitivo non equo per i servizi propri di Apple, come iMessage, che non richiedono permessi simili per accedere ai contatti degli utenti.

Questa situazione evidenzia la crescente influenza dei grandi operatori tecnologici come Apple nel modellare non solo le tecnologie di consumo ma anche l'ecosistema competitivo più ampio. Con gli aggiustamenti alla condivisione dei contatti su iOS 18, si assiste a un nuovo equilibrio tra privacy dell'utente e potenzialità di crescita per le nuove app, riflettendo le continue tensioni tra privacy, innovazione e concorrenza nell'industria tecnologica.