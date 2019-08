Apple Music For Artists esce dalla beta e arriva l’app iOS

pple Music ha annunciato che la sua piattaforma di analisi per musicisti (Apple Music for Artists) è uscita dal programma beta ed è disponibile per tutti. Arriva un'app iOS e l'integrazione con Shazam.

Apple Music ha annunciato che la sua piattaforma di analisi per musicisti (Apple Music for Artists) è uscita dal programma beta ed è disponibile per tutti. Si tratta di uno strumento utile agli artisti – soprattutto indipendenti – per ottenere informazioni sui risultati che stanno ottenendo i loro brani in giro per il mondo. Da oggi, inoltre, si arricchisce con l’arrivo di un’applicazione per dispositivi iOS e dell’integrazione con Shazam.

Il nuovo servizio permette ai musicisti di ottenere informazioni su quante volte sono state riprodotte o acquistate le canzoni, la tipologia di ascoltatori e molto altro. Esiste, poi, una sezione “Approfondimenti” progettata per evidenziare altri dati importanti come possono essere l’analisi di gradimento di un certo brano, la resa nella prima settimana rispetto ai brani precedenti o il raggiungimento di un certo obiettivo come – per esempio – un milione di ascolti.

Nonostante si possano monitorare i dati sugli ascoltatori come età, sesso e città, non è possibile incrociare queste informazioni. In pratica, l’artista non può vedere quante persone di età compresa tra 18 e 25 anni stanno ascoltando quel determinato brano a New York. Le informazioni a cui si può avere accesso sono comunque molte: visualizzazioni e performance di video musicali, ascoltatori giornalieri (che possono essere visualizzati per paese, città o brano) e informazioni più dettagliate sulle playlist a cui i brani sono stati aggiunti e il loro posizionamento su tali playlist.

L’ultima interessante novità è l’integrazione con Shazam che permette di vedere dove le canzoni sono state individuate attraverso l’app di riconoscimento musicale fornendo così dati utili per capire dove vale la pena pubblicizzare e diffondere quel determinato brano.

L’applicazione per iOS risulta disponibile anche in Italia attraverso l’App Store ma nella sola lingua inglese. Tutti gli artisti interessati possono registrarsi ad Apple Music for Artists recandosi sul sito dedicato a questo link.