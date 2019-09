Apple, non solo iPhone 11: cosa aspettarsi dall’evento di stasera

Alle 19:00 ore italiane, Apple terrà un evento ufficiale a Cupertino dove sono attesi iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, Apple Watch Serie 5, Apple Tag e informazioni sui servizi Tv+, Arcade e News.

Alle 19:00 ore italiane, Apple terrà un evento ufficiale a Cupertino. iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono senza dubbio i dispositivi più attesi, ma l’azienda californiana potrebbe annunciare altre novità. Tra queste, possiamo aspettarci il nuovo Apple Watch Serie 5, il nuovo dispositivo Apple Tag e informazioni sui prezzi dei servizi come Tv+, Arcade e Apple News. Il colosso di Cupertino non rivela mai i suoi piani quindi per ora si tratta solo di previsioni sulla base delle indiscrezioni.

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Dovrebbero essere nuovamente tre i nuovi smartphone della Mela Morsicata. Difficile prevedere se saranno quelli i veri nomi con cui i nuovi iPhone verranno commercializzati, dato il cambio di nomenclatura che ha caratterizzato le ultime due generazioni. Come abbiamo avuto modo di raccontare nel corso di questi mesi di indiscrezioni, non dovrebbe esserci un cambio radicale né da un punto di vista tecnico né a livello estetico.

Credit - Mydrivers

Resta il grande notch che ospiterà la fotocamera frontale da 12 Megapixel e tutti i sensori del noto Face ID per il riconoscimento tridimensionale del volto, che dovrebbe essere migliorato e sfruttabile anche con il dispositivo posto su un piano o in orizzontale. Ciò che cambia è la disposizione del modulo fotografico posteriore che dovrebbe essere collocato all’interno di un quadrato che ha già fatto molto discutere.

A tal proposito, iPhone 11 Pro (erede di iPhone Xs) e iPhone 11 Pro Max (erede di iPhone Xs Max) dovrebbero ospitare tre fotocamere sul retro, di cui una avrà un’ottica grandangolare. Inoltre, dovrebbe esserci una Night Mode per raggiungere i rivali in ambito Android, come Google e Huawei. iPhone 11 (erede di iPhone Xr) invece avrà solamente due sensori fotografici.

Per quanto riguarda i display: schermo OLED da 6,5 pollici e 5,8 pollici per iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 Pro, schermo LCD da 6,1 pollici per iPhone 11. Tutti dovrebbero essere alimentati dal nuovo processore A-13 Bionic. Le batterie dovrebbero essere rispettivamente di 3.500 mAh, 3.190 mAh e 3.100 mAh. Nei mesi scorsi, si è parlato della possibilità che Apple possa introdurre la ricarica inversa. Secondo quanto riportato dal noto analista Ming-Chi-Kuo, la funzionalità è stata messa da parte in quanto non soddisferebbe i requisiti di Apple. Resterebbe il connettore Lightning.

Capitolo prezzi. Le presunte schede tecniche trapelate in precedenza parlano di un prezzo di partenza di 749 dollari per il modello base passando a 999 dollari per iPhone 11 Pro fino ad arrivare a 1.099 dollari per iPhone 11 Pro Max.

Apple Watch Serie 5

Dal palco potrebbero arrivare novità anche su Apple Watch. Difficile dire se verrà annunciato il nuovo Serie 5 o se ci sarà spazio solo per annunciare alcune delle future funzionalità. Anche in questo caso, non dovremmo trovarci davanti a una rivoluzione. I cambiamenti potrebbero concentrarsi su nuove versioni con cassa in ceramica e titanio.

La nuova versione del sistema operativo WatchOS dovrebbe introdurre su Apple Watch Serie 5 il monitoraggio del sonno. Non ci sono molte informazioni riguardo. Non ci resta che attendere l’evento di stasera.

Apple Tag

È un nuovo accessorio pensato per aiutare gli utenti a tener traccia dei propri oggetti. La rete l’ha definito Apple Tag, ma non ci sono informazioni su quello che potrebbe essere il vero nome scelto da Cupertino.

Credit - MacRumors

Si tratta di un oggetto di forma probabilmente circolare permette appunto di tenere traccia della posizione degli oggetti personali a cui è stato attaccato. Gli utenti riceveranno una notifica quando si allontaneranno dal proprio oggetto. Tutti i dettagli sono stati raccontati nel nostro articolo dedicato.

Servizi

Una parte dell’evento potrebbe essere dedicata ai servizi, la divisione che traina la crescita di Apple e fa da contraltare al calo di vendite degli iPhone. L’azienda potrebbe annunciare i prezzi e la data di lancio di Apple TV+, Arcade e News. A differenza dei primi due, quest’ultima non è attesa per il nostro Paese, almeno per il momento.

Poche speranze di vedere i nuovi iPad e il MacBook Pro 16. Apple potrebbe organizzare un evento dedicato nel mese di ottobre. C’è chi spera che sia arrivato il momento dei tanto discussi Apple Glass, gli occhiali per la realtà aumentata di cui si parla da tempo. Ma le probabilità che ciò possa accadere sono davvero basse.

Appuntamento all’evento di stasera che si terrà alle 19 ore italiane. Noi di Tom’s Hardware vi racconteremo in tempo reale tutte le novità che saranno annunciate a Cupertino.