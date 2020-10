Apple One, il pacchetto di servizi debutta oggi: i prezzi per l’Italia

Apple One è pronto al debutto. Come promesso, il pacchetto di servizi del colosso di Cupertino sarà disponibile a partire da oggi. Ad annunciarlo è stato Luca Maestri, CFO della società, durante la conferenza dedicata ai risultati finanziari dell’ultimo trimestre fiscale del 2020 in cui – ancora una volta – ad innalzare i ricavi ci sono stati proprio i servizi. Queste attività, assieme alle altre, ha portato a un fatturato trimestrale pari a 64,7 miliardi di dollari che sale a 274,5 miliardi per l’intero anno fiscale.

Cos’è Apple One? È un pacchetto che offre i diversi servizi del gigante californiano in un unico abbonamento. Gli utenti così potranno beneficiare di Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e molto altro sui propri dispositivi come iPhone, iPad, Mac, iPod e Apple TV sottoscrivendo un piano economicamente più vantaggioso rispetto a quelli singoli. I pacchetti proposti sono tre: Individuale, Famiglia e Premier. Quest’ultimo è il più completo ma non arriverà in Italia.

Il piano Individuale ha un costo di 14,95 euro al mese (con un risparmio di 6 euro) e prevede: Music, TV+, Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione iCloud.

Il piano Famiglia, invece, ha un costo di 19,95 euro al mese (con un risparmio di 8 euro) e prevede: Music, TV+, Arcade e 200 GB di spazio di archiviazione iCloud. In questo caso, i servizi possono essere condivisi con altre cinque persone.

Apple prevede infine un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i servizi a cui gli utenti non sono ancora abbonati. Come detto, per il momento, il piano Premier che include anche News+, Fitness+ (in arrivo entro al fine dell’anno) e 2 TB di spazio di archiviazione iCloud non sarà disponibile in Italia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore raggiungibile a questo link.