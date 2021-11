Apple potrebbe portare su iPhone una funzione esclusiva dei Pixel: ecco quale

iPhone 14 ed Apple Watch Series 8 potrebbero implementare un nuovo sistema di rilevamento degli incidenti stradali. La notizia, diffusa ieri dal Wall Street Journal, ha fatto molto rumore tra gli appassionati di tecnologia: la funzione, infatti, è già presente su alcuni smartphone della concorrenza – i Google Pixel – e, dal momento in cui è stata introdotta, si è rivelata più che utile in diverse situazioni di emergenza.

Visti i buoni risultati ottenuti dai Pixel, anche Apple starebbe pensando di lanciare questa “nuova” funzionalità nel 2022, in concomitanza con l’uscita della prossima lineup di iPhone ed Apple Watch.

A proposito di Apple Watch, l’orologio smart del colosso di Cupertino ha contribuito a salvare la vita di centinaia di persone in tutto il mondo, grazie ai suoi due sistemi intelligenti di rilevamento delle cadute e rilevamento della fibrillazione atriale che mettono in allerta in automatico i servizi di emergenza in caso di anomalia o di pericolo.

Sulla scia del successo di questi due sistemi, Apple avrebbe deciso di svilupparne un terzo relativo proprio alla prevenzione degli incidenti stradali. Non solo: secondo il WSJ, i test e le verifiche necessarie sarebbero già state effettuate a partire dai dati condivisi in forma anonima dagli utenti di iPhone ed Apple Watch. Gli impatti di veicoli “sospettati” si aggirano intorno a quota 10 milioni, “di cui oltre 50.000 includevano una chiamata al 911”.

Si legge ancora nel rapporto: “Apple ha utilizzato i dati delle chiamate al 911 per migliorare la precisione del suo algoritmo di rilevamento degli incidenti, poiché una chiamata di emergenza associata a un impatto sospetto dà ad Apple più fiducia che si tratti effettivamente di un incidente d’auto”.

Il debutto, dicevamo, è previsto per il 2022. Non è noto se la funzione sarà esclusiva per i modelli di prossima generazione (iPhone 14 ed Apple Watch Series 8) o se col tempo verrà estesa anche ai precedenti.