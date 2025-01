Apple riorganizza il team IA per stravolgere Siri

Apple ha nominato Kim Vorrath come vicedirettrice della divisione intelligenza artificiale e machine learning. La manager, con 36 anni di esperienza in azienda e recentemente coinvolta nello sviluppo del software per Vision Pro, affiancherà John Giannandrea, capo del settore IA di Apple.

Questa mossa segnala l'intenzione di Apple di potenziare i propri sforzi nel campo dell'intelligenza artificiale, un'area in cui l'azienda, nel corso degli anni, è rimasta indietro rispetto a concorrenti come OpenAI e Google. Nonostante gli annunci fatti durante la WWDC dello scorso anno, le iniziative AI di Apple non hanno ancora avuto l'impatto sperato.

Apple vuole più rigore e organizzazione nello sviluppo interno dell'IA

L'arrivo di Vorrath, che ha lavorato anche ala prima versione di iOS per il primo iPhone, suggerisce che Apple intende applicare maggior rigore allo sviluppo dell'IA. Questo spostamento potrebbe indicare che l'azienda vede l'intelligenza artificiale come più strategica per il futuro rispetto al Vision Pro.

Secondo una nota di Giannandrea citata da Bloomberg, "il gruppo di intelligenza artificiale si sta concentrando sul rinnovamento dell'infrastruttura sottostante di Siri e sul miglioramento dei modelli IA interni dell'azienda", e questo sarà l'obiettivo primario durante il corso dell'anno.

Apple sta procedendo con cautela nell'implementazione delle nuove funzionalità IA. Un importante aggiornamento di Siri che permetterà di comprendere e agire sul contenuto dello schermo potrebbe arrivare solo con iOS 18.4. Inoltre, l'azienda ha temporaneamente sospeso i riassunti delle notizie generati dall'IA a causa di critiche sulla loro accuratezza.

Uno scenario generale, quello di Apple Intelligence, che a tratti ricorda il lancio controverso di Mappe, applicazione poi divenuta altamente competitiva nel corso degli anni ma che nelle prima fasi successive al lancio, portò Apple a riorganizzare il team che ci lavorò, prendere le distanze dal celebre Scott Forstall (figura molto importante nella Apple di quegli anni), e concentrare gli sforzi per assottigliare il gap con la concorrenza e risolvere i numerosi problemi che la affliggevano.