Apple Smart Battery Case disponibili per la gamma iPhone 11 con una novità

Apple ha reso disponibili all’acquisto le nuove Smart Battery Case per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Come suggerito dal nome, parliamo di particolari custodie che integrano al loro interno una batteria aggiuntiva in grado di allungare l’autonomia dell’iPhone. La società di Cupertino non specifica l’amperaggio della batteria ma assicura fino al 50% in più di autonomia.

Esteticamente non cambia molto rispetto alla versione precedente. Inoltre, Apple ha confermato la compatibilità con la ricarica wireless QI promettendo una ricarica più veloce con i caricabatteria USB-PD cablati. È possibile – dunque – ricaricare la cover senza doverla staccare dall’iPhone. Non manca ovviamente il supporto agli accessori Lightning. La custodia è in grado di interfacciarsi con iOS in modo tale che l’utente possa controllare i dati relativi all’autonomia.

La novità è la presenza di un pulsante laterale che attiva la fotocamera anche quando lo smartphone è bloccato. Premendo una sola volta, è possibile scattare una foto dalla fotocamera dell’iPhone, con una pressione prolungata invece verrà avviata la registrazione di un video.

Smart Battery Case è realizzata internamente in microfibra ed esternamente in silicone liscio. È disponibile sul sito ufficiale nelle colorazioni bianco, nero e rosa sabbia per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max e solo in bianco e nero per iPhone 11. Il prezzo è di 149 euro per tutti e tre i modelli.