Secondo alcune voci, Apple potrebbe essere interessata ad entrare nel mondo del calcio professionistico, comprando uno dei club più famosi del mondo: il Manchester United.

Photo Credit: Apple

A riportare la notizia è stato il tabloid inglese Daily Star: secondo la testata Apple sarebbe pronta ad offrire l’impressionante cifra di 5,8 miliardi di sterline (al cambio attuale 6,76 miliardi di euro) per acquisire il Manchester United. Questa sarebbe la controfferta all’iniziale richiesta di 8,25 miliardi di sterline (circa 9,9 miliardi di dollari) che gli operatori di mercato, avevano giudicato irrealistica. A quel punto i Glazers, attuali proprietari del marchio, hanno deciso di vendere ad una cifra minore. E come spesso avviene in questi casi l’unica condizione di vendita è stata: andrà al miglior offerente.

Proprietà della famiglia Glazers dal 2005, di recente la società è stata messa in vendita a seguito delle costanti pressioni di una parte della tifoseria che mal vedeva gli attuali proprietari.

Offerente che, stando alle voci, potrebbe essere proprio l’azienda guidata da Tim Cook. Forte di un fatturato annuo, che si aggira attorno ai 396 miliardi di dollari, Apple difficilmente potrebbe trovare concorrenti degni di tale nome nella corsa all’acquisto dello storico club.

In concomitanza con l’acquisto del club, Daily Star afferma che Apple avrebbe anche intenzione di costruire un nuovo stadio all’avanguardia, qualcosa da prendere come esempio per la futura architettura sportiva. A tutti gli effetti si tratterebbe della classica “partenza col botto”: ad oggi la società di Cupertino non ha mai avuto interessi nell’ambito sportivo di questo calibro.

Se le voci che girano dovessero risultare vere, e se l’affare dovesse essere effettivamente concluso, il Manchester United diventerebbe il club calcistico più ricco del mondo. E voi cosa ne pensate: Apple potrebbe essere un interessante ingresso nel mondo del calcio professionistico?