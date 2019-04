Apple WALT, l’antenato dell’iPhone mostrato in funzione in un video

Apple WALT è l'antenato degli attuali iPhone e iPad. Si tratta di un dispositivo touchscreen con pennino presentato nel 1993 e che non fu mai commercializzato.

W.A.L.T. è l’acronimo di Wizzy Active Lifestyle Telephone che potremmo definire come il precursore degli attuali iPhone e iPad. Parliamo del prototipo di un telefono con funzioni touch presentato da Apple nel lontano 1993 in occasione del Macworld Boston che – per un motivo o per un altro – non venne mai commercializzato. Fino a questo momento, mai nessuno lo aveva visto in azione. Oggi, il leaker Sonny Dickson ci ha mostrato in video un modello perfettamente funzionante.

Com’è prevedibile, nonostante il perfetto funzionamento i tempi di avvio e di reazione sono lunghi. Il dispositivo integra uno schermo touchscreen resistivo azionabile tramite l’utilizzo di un pennino. È sorprendente vedere come 26 anni fa – che in ambito tecnologico sono tantissimi – Apple avesse già brevettato una tecnologia che potremmo definire quasi profetica.

Il dispositivo è praticamente un mashup tra un Mac, un palmare Apple Newton e un telefono. Progettato insieme alla compagnia telefonica BellSouth, furono utilizzati dei componenti del PowerBook 100 e veniva eseguito dal software System 6 modificato (famiglia Mac OS Classic) basato sull’interfaccia grafica HyperCard. Disponeva di una rubrica telefonica, di suonerie personalizzabili, funzioni fax, dava accesso a un servizio di home banking e mostrava l’ID chiamante sul display.

Cose che oggi ci sembrano scontate ma che in quel momento erano fortemente rivoluzionarie. Forse, è proprio questo uno dei motivi per cui il progetto fu abbandonato. Probabilmente WALT era troppo in anticipo sui tempi ma – a distanza di anni – testimonia la grande vena di innovazione che da sempre caratterizza l’azienda di Cupertino, la stessa che però a volte porta ad abbandonare interessanti progetti come l’ultimo caricatore wireless AirPower.