Apple Watch aiuta i medici a trascrivere le cartelle cliniche

Alcuni medici indosseranno un Apple Watch che grazie all'intelligenza artificiale e all'apprendimento automatico trascriverà automaticamente le informazioni sanitarie nelle cartelle cliniche elettroniche dei pazienti.

Succede in California. Durante le visite con i pazienti, alcuni medici indosseranno un Apple Watch che li aiuterà a trascrivere automaticamente le informazioni sanitarie nelle cartelle cliniche elettroniche dei pazienti. È un progetto nato dalla collaborazione tra la società di servizi sanitari Atlais con l’organizzazione Blue Shield of California e Notable Health, società di assistenza sanitaria basata sull’intelligenza artificiale. Lo scopo è quello di ridurre i tempi necessari per la compilazione delle cartelle cliniche e di migliorare il rapporto tra medico e paziente.

“Durante la visita, i medici non devono più digitare risme di contenuto nella cartella clinica elettronica. Useranno, invece, la tecnologia sviluppata da Notable e supportata da un Apple Watch, per documentare le discussioni medico-paziente. La tecnologia utilizza l’apprendimento automatico e l’elaborazione del linguaggio naturale per analizzare la conversazione fino alle sue parti pertinenti e inserire accuratamente le informazioni nel file elettronico del paziente. Dopo la visita, la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale (AI) ottimizza l’efficienza della creazione di grafici garantendo l’immissione corretta di ordini e procedure per generare richieste chiare”.

In pratica, il medico parlerà in maniera naturale e l’intelligenza artificiale sarà in grado di trascrivere le parti essenziali grazie all’apprendimento automatico. Si presuppone comunque che i medici revisionino quanto trascritto al termine della visita, ma è una prima dimostrazione di come – in futuro – potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si riceve assistenza sanitaria.

Secondo Blue Shield of California, questo progetto ridurrà i costi generali e migliorerà le relazioni medico-paziente grazie a una migliore raccolta e condivisione dei dati. Inoltre, i pazienti possono utilizzare l’applicazione Notable Health per visualizzare informazioni relative alla visita medica e altri dati sanitari, per controllare i loro appuntamenti e per effettuare sondaggi valutativi.

Come già detto, l’obiettivo principale è quello di alleggerire i tempi per le pratiche amministrative dedicando più tempo ai pazienti. I medici del Paradise Medical Group (PMG), in California, saranno i primi a utilizzare la tecnologia di intelligenza artificiale di Notable su Apple Watch.