Il fondo dei laghi è una miniera d'oro: sub trova 200 Apple Watch

Se avete un Apple Watch e vi capita di passare vicino a Chain O' Lakes, Illinois, vi diamo un consiglio: comprate un cinturino più sicuro! Secondo Darick Langos, 25 anni, subacqueo e appassionato di metal detector di Port Barrington, i cinturini sportivi originali in dotazione agli orologi spesso non reggono alle sfide delle avventure subacquee.

Langos, fondatore di Scuba Bear Diving Recovery Service, ha trasformato la sua passione per le immersioni subacquee e il metal detector in un'attività unica. Specializzato nel recupero di oggetti smarriti nelle profondità dei laghi, ha accumulato un'interessante collezione, che comprende oltre 200 Apple Watch, decine di smartphone e innumerevoli anelli e gioielli.

Con una tariffa base che varia a seconda della posizione e della profondità dell'oggetto smarrito, Langos si impegna a offrire un servizio accessibile. "Non mi faccio pagare se non riesco a trovarlo", sottolinea Langos, evidenziando la natura di nicchia ma lucrativa della sua attività di recupero subacqueo.

Avendo iniziato a fare immersioni subacquee all'età di 10 anni e a trovare oggetti metallici a 11, Langos ha affinato le sue capacità nel corso degli anni ed è ora dotato di un metal detector all'avanguardia in grado di localizzare oggetti sotto i 15 metri d'acqua.

È interessante notare che Langos ha la politica di non vendere gli oggetti che ritrova e non li da a nessuno a meno che non possa restituirli ai legittimi proprietari. Questo vale anche per i reperti di valore, come un anello Cartier in oro bianco. Tuttavia, la sfida si presenta con gli Apple Watch bloccati, che rendono difficile rintracciare i proprietari a meno che non si riesca a inviare un messaggio attraverso il dispositivo.

Langos, consapevole dei limiti delle sue capacità di ricerca, esorta i potenziali clienti a fornire informazioni precise sulla posizione dell'oggetto smarrito. La richiesta più frequente? Gli occhiali da vista, che, se ben localizzati, può trovare in meno di un minuto.

Mentre Langos continua le sue avventure subacquee, rimane impegnato a ricongiungere gli oggetti smarriti con i loro proprietari. Nonostante i potenziali guadagni economici, rifiuta di vendere i tesori che trova, con la speranza di restituire ai legittimi proprietari pezzi sentimentali come i gioielli di famiglia.