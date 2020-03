Apple Watch: in arrivo il lettore di impronte digitali?

Nel prossimo modello di Apple Watch potrebbe esserci un sensore per le impronte digitali. Questo è l’ultimo rumor dedicato alla prossima generazione di smartwatch del colosso di Cupertino. L’ipotesi, effettivamente, non è così remota. Durante gli ultimi tempi, infatti, i produttori di dispositivi continuano a lavorare per accrescere la sicurezza, cercando di limitare i possibili pericoli per gli utenti.

L’inserimento di Touch ID in Apple Watch potrebbe sicuramente risultare una scelta molto interessante, dato che si andrebbe a rafforzare ulteriormente la sicurezza. In realtà, il dispositivo indossabile è già abbastanza sicuro, grazie al PIN che viene richiesto ogni volta che l’orologio viene sfilato dal polso. Non è ancora chiaro dove potrebbe essere collocato il sensore, qualora la notizia venisse confermata. Potrebbe essere scelto Touch ID sotto al display o direttamente nella scocca.

Confermato inoltre che Apple Watch di seconda generazione, lanciato ormai da qualche anno, non sarà più supportato e non riceverà l’aggiornamento di watchOS 7. Secondo altre indiscrezioni, Apple potrebbe anche presentare uno smartwatch con una cassa in plastica e rafforzata con fibre di ceramica. Si tratterebbe di un dispositivo con un costo più basso, grazie anche all’eliminazione della schermatura elettromagnetica.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli direttamente dall’azienda.