watchOS 9, la nuova versione del sistema operativo di Apple Watch, farà il suo debutto durante il WWDC 2022 in programma per il 6 giugno prossimo. Le novità attese per questo aggiornamento sono tante, ma insieme ad alcune sorprese c’è anche la delusione per tutte quelle funzioni che ci si aspettava di trovare e per cui invece bisognerà attendere qualche annetto in più.

La prima funzione che non troveremo è quella relativa al monitoraggio della pressione sanguigna. Pare infatti che Apple abbia incontrato alcuni ostacoli nello sviluppo e nell’implementazione di questa tecnologia, che secondo fonti attendibili non arriverà prima del 2024.

Nel prossimo Apple Watch non troveremo nemmeno il glucometro integrato, ossia quello strumento utile ai diabetici per la misurazione della glicemia (in questo caso, il monitoraggio sarebbe assolutamente non invasivo, dunque non sarebbero necessari prelievi di sangue).

Sebbene queste due funzionalità siano ancora lontane, si presume che Apple stia lavorando all’implementazione di nuove tecnologie altrettanto complesse come l’aggiunta di un sensore di temperatura, un vero e proprio termometro da polso utile a rilevare stati febbrili.

Nel nuovo rapporto di Bloomberg dedicato a watchOS si legge anche che i feedback sulla fibrillazione atriale includeranno maggiori dettagli sul “carico” (burden), vale a dire sulla frequenza con cui si verificano episodi di fibrillazione atriale in un determinato periodo.

Oltre alla salute, le novità in arrivo riguardano anche il monitoraggio dell’allenamento e il monitoraggio del sonno, che terranno traccia di metriche aggiuntive.

Previsto infine un restyling di molti dei quadranti di watchOS 8, studiato in modo da ottimizzare l’utilizzo dello spazio con l’aggiunta di più complicazioni, e un miglioramento generico dell’esperienza d’uso quando l’orologio è in modalità Power Reserve (a basso consumo). Tale modalità consente all’utente di risparmiare la batteria disattivando tutte le funzioni eccetto l’indicazione dell’ora, mentre la nuova modalità dovrebbe includere una suite di app e funzionalità più estesa.