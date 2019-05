Apple Watch Serie 3 da riparare? Apple lo sostituisce con un Serie 4

Secondo 9to5mac, Apple sta esaurendo le scorte di Apple Watch Serie 3. I modelli 2017 difettosi verranno sostituiti con l'ultimo modello Apple Watch Serie 4.

Buone notizie per i possessori di un Apple Watch Serie 3 difettoso o da sostituire. Secondo 9to5mac, Apple sta esaurendo le scorte dei modelli 2017 e per questo ha deciso di dare ai clienti che richiedono assistenza la versione aggiornata, ossia Apple Watch Serie 4. La fonte afferma che il colosso di Cupertino ha inviato una nota al personale degli Apple Store e dei centri di riparazione per informarli della nuova politica di sostituzione.

A quanto pare, però, questa nuova tipologia di sostituzione si applica solamente a coloro che aspettano di sostituire il modello Apple Watch Serie 3 (GPS + Cellular) in acciaio inossidabile. La soluzione si applicherebbe a livello mondiale e non è chiaro se si tratta di una soluzione temporanea o permanente. Questo è ciò che viene riportato dalla fonte. Per il momento, non ci sono conferme ufficiali da Cupertino.

Apple Watch Serie 4 include una nuova interessante funzione che potrebbe far piacere agli utenti che lo riceveranno gratuitamente: il monitor per l’elettrocardiogramma. Il nuovo smartwatch, infatti, è in grado di effettuare una sorta di ECG ed è stato utilizzato per la rilevazione di anomalie cardiache durante uno studio condotto all’Università di Stanford.

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che Apple sostituisce un modello più datato con uno più recente in caso di carenza di scorte. La stessa politica è stata attuata a inizio anno con il modello Serie 2 offerto in sostituzione della versione precedente. Infine, se Cupertino dovesse seguire la tradizione, a settembre potrebbe presentare il nuovo Apple Watch Serie 5 che – secondo alcune fonti – non dovrebbe cambiare in termini di design ma apportare modifiche interne come la funzione di monitoraggio del sonno o la possibilità di sfruttare alcuni movimenti del polso per la navigazione.