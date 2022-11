Il mondo delle offerte non si ferma, a maggior ragione durante il Black Friday Amazon, dove potrete acquistare il sofisticassimo Apple Watch Ultra a un prezzo imperdibile. Amazon lo proponeva a un prezzo più vantaggioso ancor prima del Black Friday, ma oggi la colorazione verde subisce un ulteriore ribasso, permettendovi di acquistarlo a 899,00€.

Parliamo di uno sconto allettante su di un prodotto che si è dimostrato valido fin dalla presentazione, avvenuta a settembre di quest’anno. Se gli Apple Watch si posizionano nella fascia alta del mercato, il modello Ultra si rivolge a un pubblico ancora più esigente, spostando gli equilibri del mercato che, spesso, andavano in direzione Garmin.

Essendo l’offerta riservata solo a una singola colorazione, è logico attendersi un rapido esaurimento scorte, che già in passato ha interessato questo incredibile smartwatch. Il display riprende appieno il significato della parola “Ultra”, in quanto è il più grande di tutta la gamma smartwatch di Apple, con cassa in titanio aerospaziale da 49 mm. Oltre a essere più grande, lo schermo è anche più luminoso, arrivando addirittura a 2.000 nit sotto la luce del sole. Potrete quindi leggere tutto in maniera confortevole, anche nelle situazioni più difficili.

A differenza dei fratelli minori, Apple Watch Ultra gode di un microfono e di un altoparlante in più, che aiutano il dispositivo a percepire ancora meglio i vostri comandi vocali nei luoghi più rumorosi. Un’altra peculiarità del modello Ultra è il pulsante fisico laterale, a cui potrete assegnare una delle tante funzioni integrate rendendolo, di fatto, completamente personalizzabile.

Torniamo sugli speaker del dispositivo poiché, sempre tramite il pulsante fisico, potrete attivare una sorta di sirena, con lo scopo di attirare i soccorsi verso la vostra posizione. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni dello speaker, dato che riuscirà a riprodurre questo particolare suono d’allarme a 86 decibel, udibile quindi anche a lunghe distanze. Insomma, un dispositivo con tutti i crismi, che si spinge ben oltre all’includere le migliori tecnologie del mercato in termini di precisione e misurazione sportiva.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che le scorte vadano esaurite. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

