Apple Watch usato per compiere un crimine, com’è finita?

Non è la prima volta che parliamo di Apple Watch per quanto concerne le sue doti extra smartwatch. L’indossabile è capace di tenere sotto controllo la nostra vita e, ad esempio nell’ambito medico, è stato protagonista di molte storie a lieto fine.

Ebbene, oggi vi raccontiamo di come la frase “dipende dall’uso che se ne fa” calzi a pennello con la vicenda accaduta a New York, dai tratti interamente criminali.

Torniamo indietro ad otto mesi fa, era gennaio inoltrato. Alcuni malavitosi, racconta NYTimes, decisero di rubare oltre 500 mila dollari ad uno spacciatore con la quale avevano rapporti, seguendone gli “affari” e sapendo che avesse guadagnato illegalmente un così ampio bottino.

Ma come hanno fatto a rintracciarlo, a seguirlo senza essere scoperti e a sapere il punto esatto in cui andare a cercarlo? Scena degna dei migliori film – ma reale – attaccando Apple Watch sotto il paraurti della sua auto e quindi, localizzandolo sulla mappa.

I criminali, pensando di andare a colpo sicuro, ruppero il finestrino dell’auto ma una volta perlustrata dei soldi non vi era traccia. Ma non si diedero per vinti.

Il pattugliamento della macchina sino all’indomani mattina, fece uscire allo scoperto lo spacciatore. Arrivato al parcheggio, pronto per lasciare l’hotel, trovò i malavitosi a tendergli un agguato. Dalla colluttazione riuscirono a rubargli le chiavi della stanza in cui alloggiava. Qui la borsa c’era e nascondeva all’interno oltre 500 mila dollari.

Successivamente i criminali e lo spacciatore furono acciuffati dalla polizia che ne individuò delle prove fotografiche. Queste incastravano il clan e il ritrovamento del bottino illegale.

Come detto in apertura, Apple Watch è stato il mezzo per raggiungere e consumare l’operazione illegale, fermo restando che sono le persone che lo hanno in mano a decidere come utilizzarlo e, in questo caso, a subirne le conseguenze.