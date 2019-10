ASUS ROG Cetra, gli auricolari gaming in Italia a 109,90 euro

ASUS ROG Cetra sono auricolari in-ear dotati di connettore USB-C e cancellazione attiva del rumore. Arrivano in Italia a 109,90 euro.

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia di Rog Cetra, gli auricolari in-ear pensati per il mondo dei videogiochi con l’obiettivo di portare le caratteristiche delle classiche cuffie in una soluzione più compatta. I nuovi auricolari sono dotati di un moderno connettore USB-C che sostituisce il jack audio da 3,5 mm garantendo così un supporto multipiattaforma, inclusi smartphone, PC, Mac e Nintendo Switch.

ROG Cetra integrano i driver ASUS Essence da 10 mm che offrono audio di gioco ottimizzato e bassi potenti. Vengono forniti con tre gommini ergonomici di diverse dimensioni, tre set di adattatori in silicone e un paio di adattatori in schiuma per adattarsi alle diverse conformazioni delle orecchie.

Per una perfetta immersione nelle sessioni di gioco, gli auricolari godono della tecnologia di cancellazione attiva del rumore ROG ANC che consente di giocare senza disturbi esterni. La funzione è disattivabile attraverso un apposito pulsante. Non manca la possibilità di attivare momentaneamente il rumore di fondo abilitando la Modalità Ambient. Sono presenti dei pulsanti di controllo per regolare il volume, avviare la riproduzione o metterla in pausa, e attivare la modalità ANC e Ambient.

In pieno stile ROG, gli auricolari presentano il logo che si illumina di colore rosso. Attraverso il software Armory, l’utente può personalizzare l’esperienza audio applicando – per esempio – diversi profili per differenti tipi di giochi e scenari. ASUS ROG Cetra arrivano in Italia al prezzo consigliato di 109,90 euro.