Asus Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip, i due top di gamma che stavate aspettando?

Durante l’evento tenutosi oggi in streaming online, Asus ha presentato la sua nuova generazione di smartphone top di gamma: Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip. Dopo numerosi rumor circolati in rete, render ufficiali trapelati e moltissime indiscrezioni, siamo finalmente in grado quindi di raccontarvi ogni dettaglio a riguardo basandoci sulle informazioni ufficiali e definitive!

Asus Zenfone 8 e Asus Zenfone 8 Flip sono finalmente ufficiali. L’azienda taiwanese ha annunciato l’arrivo di questi due prodotti decisamente interessanti e che si basano su due approcci completamente diversi al concetto di smartphone top di gamma per accontentare il più ampio spettro di pubblico possibile.

Asus Zenfone 8 rinuncia infatti all’iconica fotocamera motorizzata in favore di un design estremamente compatto, per essere un top di gamma moderno è chiaro, e di una migliore maneggevolezza. La fotocamera ribaltabile dei precedenti modelli fa il suo ritorno solo sul fratello maggiore Zenfone 8 Flip, il quale vanta però dimensioni più generose ma guadagna un display praticamente borderless senza fori o notch.

Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip hanno entrambi una scocca realizzata in vetro (opaco il primo e lucido il secondo) curvata in 3D per un feeling in mano più piacevole.

I top di gamma Asus utilizzano dei display Super AMOLED con un’accuratezza dei colori Delta-E<1 realizzati da Samsung, uno dalla diagonale di 5,9″ e uno con diagonale 6,67″. Il modello più compatto ha un refresh rate di 120Hz per un’esperienza utente più fluida mentre Zenfone 8 Flip si ferma a 90Hz, comunque un valore superiore a quello dei classici pannelli a 60Hz. La qualità dei pannelli montati sui nuovi smartphone gli ha garantito anche la certificazione HDR10+.

A differenziare i due modelli ulteriormente ci pensa il comparto fotografico, come accennato in precedenza il design con fotocamera flip-up è stato utilizzato solamente nella progettazione del modello più grande. Asus Zenfone 8 Flip monta infatti tre diverse fotocamere su un modulo posteriore il grado di ruotare di 180°, questo permette agli utenti di utilizzare i sensori principali anche per videochiamate e selfie.

Asus Zenfone 8 Flip monta un sensore principale Sony IMX686 da 64MP, una ultragrandangolare con sensore Sony IMX363 da 12,2MP che funge anche da fotocamera macro fino a 4cm di distanza e per finire un teleobiettivo con zoom ottico 3x e zoom massimo 12x con sensore da 8MP.

Asus Zenfone 8 dispone di due fotocamere posteriori, rispetto al fratello maggiore rinuncia al teleobiettivo, e include la fotocamera frontale con sensore Sony IMX663 da 12 MP in un foro nel display.

Entrambi i modelli sono mossi dal processore più potente di Qualcomm, lo Snapdragon 888 5G che garantisce le migliori prestazioni sul mercato e la connettività più moderna. La capacità di batteria si Zenfone 8 è di 4000mAh mentre Zenfone 8 Flip, avendo più spazio a disposizione per le componenti interne, arriva a 5000mAh.

L’azienda si è anche impegnata per migliorare ulteriormente la propria interfaccia grafica ora aggiornata alla versione ZenUI 8. È basata su Android 11 e ha un aspetto molto vicino alla UI stock pensata da Google. Asus ha introdotto moltissime novità che non vediamo l’ora di mostrarvi in sede di recensione di questi nuovi smartphone.

Asus Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip: specifiche tecniche complete

Asus Zenfone 8 Asus Zenfone 8 Flip Dimensioni e peso 148 x 68,5 x 8,9 mm

169g 165,04 x 77,28 x 9,6 mm

230g Colorazioni Obsidian Black, Horizon Silver Galactic Black, Glacier Silver Display Samsung AMOLED da 5,9″

Proporzioni 20:9, 2400 x 1080 FHD+

Frequenza di aggiornamento di 120Hz,

tempo di risposta di 1ms, frequenza di

campionamento del touch di 240Hz, luminosità

massima di 1100 nit

Gamma di colori DCI-P3 al 112%, precisione

del colore Delta-E<1, rapporto di contrasto

1.000.000:1, Corning Gorilla Glass

Victus Samsung AMOLED da 6,67″ FHD+,

Rapporto schermo-corpo del 92%, rapporto

20:9,

Frequenza di aggiornamento di 90Hz,

tempo di risposta di 1ms, frequenza di

campionamento del touch di 200Hz,

Gamma di colori DCI-P3 al 110%, precisione

del colore Delta-E<1, rapporto di contrasto

100.000:1,

Luminosità massima di 1000 nits

Corning Gorilla Glass 6 Processore Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 6GB, 8GB, 16GB LPDDR5 8GB LPDDR5 Memoria 64GB UFS 2.1

128GB, 256GB UFS 3.1 128GB, 256GB UFS 3.1

Espansione di memoria MicroSD (triplo slot, non sostituisce una SIM) Fotocamere Fotocamera principale: Sensore di immagine Sony IMX686 64MP, sensore di grandi dimensioni 1/1,7″, dimensione pixel 0,8µm

Tecnologia Quad Bayer – 16MP, dimensioni effettive dei pixel di 1,6µm

Apertura f/1.8

26,6mm di lunghezza focale equivalente, lente 6p

Campo visivo 78,3°, 2×1 On-chip-lens autofocus con sensore di fase

Stabilizzazione ottica dell’immagine a 4 assi

LED Flash Fotocamera ultra-grandangolare: Sensore per immagini Sony IMX363 da 12MP, dual pixel – ampiezza del sensore 1/2,55″, dimensioni del pixel di 1,4µm

Apertura f/2.2

Correzione distorsioni in tempo reale

14,3mm di lunghezza focale equivalente

Supporta scatti Macro da 4cm Fotocamera frontale: Sensore per immagini Sony IMX663 da 12 MP dual pixel – ampiezza del sensore 1/2.93″, dimensioni del pixel di 1,22µm

autofocus Dual PD

FOV 76,5 gradi Fotocamera principale: Sensore di immagine Sony IMX686 da 64MP, sensore di grandi dimensioni 1/1,7″, dimensione pixel 0,8µm

Tecnologia Quad Bayer – 16 MP, dimensioni effettive dei pixel di 1,6 µm

Apertura f/1.8

26,6mm di lunghezza focale equivalente, lente 6p

Campo visivo 78,3°, 2×1 On-chip-lens autofocus con sensore di fase

Dual LED Flash

Flip Camera Fotocamera ultra-grandangolare: Sensore per immagini Sony IMX363 da 12MP, dual pixel – ampiezza del sensore 1/2,55″, dimensioni del pixel di 1,4µm

Apertura f/2.2

Correzione distorsioni in tempo reale

14,3mm di lunghezza focale equivalente

Supporta scatti Macro da 4cm Fotocamera con teleobiettivo: 8MP

3x zoom ottico, fino a 12x di zoom totale

80mm di lunghezza focale equivalente Batteria e ricarica 4000mAh

Quick Charge 4.0 e Power Delivery 5000mAh

Quick Charge 4.0 e Power Delivery Software Android 11 con ZenUI 8 Reti mobili 5G + 4G

(Un solo slot può connettersi alla rete 5G alla volta ma entrambi lo supportano) 5G DSDS (Dual SIM Dual Standby) Altro Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, Lettore di impronte ottico sotto al display, USB Tipo-C,

Lo smartphone top di gamma compatto di Asus è disponibile in tre delle quattro varianti di memoria a partire da oggi e nelle colorazioni Obsidian Black o Orizon Silver:

La variante con 6GB di RAM e 128GB di storage arriverà nei prossimi mesi e solo sul sito ufficiale di Asus. Per festeggiare il lancio della nuova serie Zenfone 8, l’azienda propone inoltre, fino al 30 maggio e fino ad esaurimento scorte, lo Zenfone 8 nella configurazione 8/128GB in promozione a soli 619,00 euro!

Asus Zenfone 8 Flip arriverà in seguito, questione di alcune settimane, nelle colorazioni Galactic Black e Glacier Silver. Sarà acquistabile al prezzo di 799,00 euro sul sito ufficiale Asus, presso gli Asus Gold Store e su sito di Unieuro.