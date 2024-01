DOPPIO sconto sugli auricolari TWS Soundcore P20i! (-40%)

Se avete bisogno di un nuovo paio di auricolari per il vostro smartphone e volete spendere poco, non perdetevi l'offerta di oggi su Amazon che, grazie al coupon presente in pagina, vi permetterà di acquistare gli auricolari true wireless Anker Soundcore P20i a soli 20,99€, raggiungendo uno sconto complessivo del 40%!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout

Auricolari TWS Anker Soundcore P20i, chi dovrebbe acquistarli?

Con driver sovradimensionati da 10 mm, questi piccoli gioielli tecnologici offrono bassi dal suono profondo e intenso che vi immergeranno completamente nelle vostre playlist preferite. Il loro design portatile e compatto, unito alla resistenza all'acqua IPX5, le rende il compagno ideale per le vostre sessioni di allenamento più intense o per quei lunghi viaggi in cui la musica diventa la vostra migliore alleata.

Questi auricolari wireless con EQ personalizzabile e un'app dedicata per ritrovare un auricolare smarrito, soddisfano le esigenze di chi cerca qualità senza compromessi e funzionalità all'avanguardia. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione senza intoppi, mentre la ricarica rapida in soli 10 minuti vi regalerà altre 2 ore di musica non-stop.

Attivando il coupon in pagina otterrete un incredibile sconto agguntivo del 30%, con un prezzo finale di solo €20,99 anziché €34,99. Con i soundcore P20i vivrete la libertà del suono senza fili e la comodità del controllo touch, inoltre la modalità auricolare singolo vi permetterà di rimanere sempre connessi al vostro mondo.

