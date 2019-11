Auricolari true wireless: Apple guida il mercato, Xiaomi supera Samsung

Gli auricolari true wireless stanno riscontrando un notevole successo tanto da convincere i principali produttori a commercializzare almeno un modello. Com’era facilmente intuibile, a guidare il mercato c’è Apple che nel lontano 2016 ha presentato gli AirPods che di fatto hanno aperto la strada a questa particolare tipologia di dispositivi.

Secondo i dati pubblicati da Counterpoint Research, nel terzo trimestre del 2019 il mercato globale ha raggiunto 33 milioni di unità vendute per un incasso totale di 4,1 miliardi di dollari. Dati che si traducono in una crescita del 22% su base annua. La più grande fetta della torta va agli Stati Uniti dove sono stati venduti oltre 10 milioni di auricolari true wireless. Molto bene anche la Cina dove si è registrata una crescita del 44% su base annua.

Credit - Counterpoint Research

Per quanto riguarda i singoli produttori, Apple continua a mantenere la testa della classifica ma la sua quota di mercato è scesa al 45%, più bassa di otto punti percentuali rispetto a quella del trimestre precedente. A sorprendere di più sono i risultati ottenuti da Xiaomi che ha superato Samsung, piazzandosi in seconda posizione. Il produttore cinese detiene ora il 9% di market share grazie alle ottime vendite delle AirDots registrate principalmente nel mercato di casa. Così Samsung è stata costretta a scivolare sul gradino più basso del podio con una quota del 6%. Seguono JBL e Beats in quarta e quinta posizione.

Con l’arrivo di nuovi modelli come AirPods Pro, Amazon Echo Buds, Microsoft Surface Earbuds e Jabra Elite 75t in accoppiata ai periodi promozionali, come l’imminente Black Friday che vi invitiamo a seguire attraverso la nostra pagina dedicata, Counterpoint prevede un’ulteriore crescita che potrebbe condurre alla vendita di 120 milioni di unità nel 2019.