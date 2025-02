Avete 12.000$ per un regalo? Questo iPhone extra lusso è perfetto per San Valentino

San Valentino, la festa dell'amore e… degli eccessi. Mentre la maggior parte delle coppie si scambia cioccolatini, fiori e cene romantiche, c'è chi potrebbe essere tentato da un regalo decisamente fuori dall'ordinario: un iPhone 16 Pro o Pro Max personalizzato da Caviar, azienda di Dubai specializzata in dispositivi di lusso, al modico prezzo di quasi 12.000 dollari.

La collezione, denominata "Secret Love", è stata presentata oggi, in concomitanza con la festa degli innamorati, e comprende 99 unità dei modelli di punta di Apple, trasformati in veri e propri gioielli tecnologici. I prezzi, come anticipato, sono astronomici: si parte da 9.630 dollari per l'iPhone 16 Pro con la configurazione di archiviazione base, fino a raggiungere i 11.910 dollari per l'iPhone 16 Pro Max più capiente. Per intenderci, con la stessa cifra si potrebbero acquistare tre visori Apple Vision Pro e avanzerebbe ancora un discreto gruzzolo.

Caviar ha suddiviso la collezione "Secret Love" in tre design distinti, ognuno con un nome evocativo e materiali pregiati:

Bouquet Doré: Questo modello si distingue per l'utilizzo di pelle di vitello, farfalle in madreperla e una doppia placcatura in oro rosa 24 carati. Il design floreale, ispirato all'estetica rinascimentale, è presentato da Caviar come "il bouquet e il regalo di San Valentino più costoso".

Serpentis Pearl: Qui troviamo pelle color crema, perle e la stessa placcatura in oro rosa 24 carati. Il design, raffigurante un serpente, simboleggia "passione e rinnovamento".

Sea of Love: Ispirato alla "Nascita di Venere" di Botticelli, questo modello presenta una cover posteriore in pelle di vitello, una scocca in oro rosa 24 carati, perle, madreperla e diamanti.

Al di là del prezzo esorbitante, che inevitabilmente fa notizia, sorgono spontanee alcune considerazioni. È davvero necessario un regalo così stravagante per dimostrare il proprio affetto? La risposta, per la maggior parte delle persone, è un sonoro "no". Inoltre, c'è l'aspetto pratico. Un dispositivo del genere, oltre a essere un evidente simbolo di ricchezza, potrebbe attirare attenzioni indesiderate, diventando un bersaglio per i malintenzionati.

L'iPhone 16 Pro Max "Secret Love" di Caviar si presenta come un oggetto di lusso estremo, destinato a una nicchia ristrettissima di clienti. Un regalo di San Valentino decisamente sopra le righe, che solleva interrogativi sul reale valore (e significato) di un simile gesto. L'iPhone 16 Pro Max, già nella sua versione originale, è considerato uno degli smartphone più belli sul mercato. Ha davvero bisogno di intarsi in madreperla per essere migliorato? La risposta, per la stragrande maggioranza dei consumatori (e degli innamorati), è probabilmente no.