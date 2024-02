Avete dimenticato la password di Vision Pro? Dovete mandarlo in assistenza

Il lancio di Apple Vision Pro ha già messo in luce i primi problemi, uno dei quali sta decisamente preoccupando gli utenti: a quanto pare, non è possibile recuperare la password. Questo significa che, nel caso in cui doveste dimenticare la vostra password, il visore sarebbe inutilizzabile.

Sul forum Apple, un utente ha espresso tutta la sua frustrazione dopo esseri ritrovato bloccato, nonostante (a detta sua) abbia inserito la password corretta più volte. Il caso ha fatto emergere la necessità di un sistema diretto per recuperare la password, specialmente su un prodotto che costa la bellezza di 3500 dollari.

Al momento, nel caso in cui ci si ritrovi in questa situazione, l’unica soluzione è visitare un Apple Store, o inviare il dispositivo in assistenza. Una bella noia, se consideriamo che si tratta di qualcosa facilmente risolvibile via software. Al momento, non è chiaro perché Apple Vision Pro non si possa ripristinare “in casa”.

C’è da dire che in realtà un modo per ripristinare Vision Pro c’è, ma è tutt’altro che accessibile ed economico: servono l’app Apple Configurator per Mac e una “Developer Strap”, che costa la bellezza di 300 dollari. Insomma, non si tratta di una soluzione comoda e pensata per l’utente comune.

Il supporto Apple starebbe ricevendo un gran numero di richieste in merito e, sebbene Apple non abbia commentato ufficialmente, sembra che gli sviluppatori stiano lavorando a una soluzione da introdurre in VisionOS 1.1, un aggiornamento che dovrebbe arrivare a breve.