Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0, in arrivo gli auricolari senza fili con ricarica wireless

Bang&Olufsen ha annunciato l’arrivo della seconda generazione di auricolari True Wireless E8, che si contraddistinguono per una maggiore autonomia e una custodia compatibile con la ricarica wireless e più curata dal punto di vista estetico.

Abbiamo provato la prima generazione dei BeoPlay E8, qui la nostra recensione, e a distanza di un anno possiamo confermare che si tratta di uno degli auricolari True Wireless più vicini alle AirPods per facilità d’uso. La seconda generazione non cambia sostanzialmente il design degli auricolari, ma principalmente la custodia. Il primo modello era infatti dotato di una custodia con una batteria in grado di restituire un’autonomia di 12 ore, passate invece a 16 ore nella seconda versione.

Sparisce inoltre l’ingresso micro-USB, in favore di una più moderna USB-C. La custodia vede inoltre un significativo rinnovamento del design, con un bordo in alluminio con singola o doppia anodizzazione sulla chiusura, che dona maggiore eleganza, e il classico rivestimento in pelle vera. All’interno c’è un modulo per la ricarica wireless, compatibile sia con i caricatori wireless da 5W che da 10W. La stessa Bang&Olufsen venderà separatamente una base di ricarica wireless compatibile con entrambi gli output.

Buone notizie invece per chi già possiede un paio di auricolari True Wireless E8. Infatti gli auricolari non hanno subito variazioni, e chi vuole può effettuare l’upgrade acquistando la semplice custodia separatamente. Gli auricolari hanno al loro interno un diffusore dinamico da 5,7 mm, un piccolo trasduttore magnetico e Bluetooth 4.2 e sono tra i pochi a permettere le chiamate in stereo, oltre a offrire un audio molto buono.

Si possono anche controllare da applicazione, compatibile sia con dispositivi iOS che Android, e l’azienda permetterà di acquistare anche un singolo auricolare destro, o sinistro, nel caso nel abbiate smarrito uno. C’è infine anche la modalità “Transparency” che permetterà di attivare i microfoni in modo da poter udire i suoni ambientali o la voce dei nostri interlocutori senza obbligarci a togliere gli auricolari.

Saranno disponibili a partire dal 14 febbraio in quattro colorazioni: Black, Indigo Blue, Natural e Limestone, con un prezzo di listino di 350 euro presso tutti i venditori autorizzati. Il prezzo dei singoli auricolari sarà di 125 euro, mentre il prezzo della singola custodia sarà di 200 euro ed entrambi saranno disponibili a partire dal mese di aprile.