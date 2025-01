20% + 25% di sconto: porta questa powerbank sotto i 30€

Se siete alla ricerca di una powerbank affidabile, compatta e performante, oggi si è presentata l’occasione giusta. Su Amazon, la Baseus Picogo è ora disponibile con uno sconto eccezionale: grazie a un doppio risparmio del 20% e del 25%, il prezzo scende incredibilmente sotto i 30€. Un’offerta da non perdere per chi desidera mantenere i propri dispositivi carichi ovunque, senza compromessi su potenza ed efficienza.

Baseus Picogo, chi dovrebbe acquistarla?

La Baseus Picogo è progettata per garantire prestazioni straordinarie con una potenza di carica massima di 45W. In soli 30 minuti, è in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro fino al 57% o un Samsung Galaxy S24 Ultra fino al 63%. Grazie al supporto per la ricarica rapida bidirezionale, il cavo USB-C integrato può caricare dispositivi fino a 45W e ricaricare la powerbank stessa a 30W. Questo la rende ideale per chi ha bisogno di energia veloce e affidabile durante le giornate più impegnative.

Con dimensioni di soli 8,7 x 5,8 x 2,5 cm, la Baseus Picogo è compatta e facile da trasportare. Nonostante le sue dimensioni ridotte, offre una capacità di 10.000 mAh, sufficiente per ricaricare un iPhone 16 Pro quasi 2 volte. Inoltre, il suo design innovativo include un cavo USB-C flessibile lungo 20 cm, che consente una connessione immediata e pratica al dispositivo. Perfetta per viaggi, escursioni o semplicemente per affrontare la giornata senza preoccuparti della batteria.

Oltre alle elevate prestazioni, la Baseus Picogo garantisce un livello superiore di sicurezza. È dotata di protezioni contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamento, offrendo tranquillità durante l’uso quotidiano. Può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi smartphone, cuffie e persino spazzolini elettrici. Il display digitale incorporato mostra in tempo reale la percentuale di carica residua, aiutandovi a pianificare l’utilizzo in modo preciso ed efficace.

