Beats Fit Pro, Apple annuncia gli AirPods Pro versione sportiva

Dopo il lancio degli AirPods 3 durante il keynote di ottobre, Apple annuncia l’arrivo sul mercato di un nuovo modello di auricolari true wireless. I nuovi arrivati si chiamano Beats Fit Pro e sono l’ultimo modello della divisione Beats, una delle società di cui Apple è proprietaria specialista nella produzione di dispositivi audio come casse, cuffie e auricolari.

I Beats Fit Pro sono appunto auricolari, precisamente auricolari per il fitness. Il design, però, riprende in parte quello degli AirPods e in particolare degli AirPods Pro. Anche i Beats, infatti, sono cuffie in-ear, dotate dei classici gommini in silicone per adattarsi meglio al condotto uditivo. Nella confezione sono presenti tre paia di gommini di diverse dimensioni (piccoli, medi e grandi), oltre a un cavo per la ricarica di tipo USB Tipo-C.

I Beats Fit Pro riportano in tavola il chipset H1 di Apple, che – in termini di funzionalità – si traduce con cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza e anche audio spaziale. Altre feature interessanti includono l’Adaptive EQ e il Fit Test di Apple, molto utile al primo utilizzo per la scelta dei gommini. Il rilevamento della pelle garantisce pause nella riproduzione ogni volta che almeno un auricolare viene rimosso.

Quanto alle funzionalità specifiche per lo sport, i Beats Fit Pro sono dotati di una certificazione IPX4 per la resistenza al sudore. Con la cancellazione del rumore abilitata, la batteria dura circa sei ore, un tempo sufficiente per la maggior parte delle sessioni di allenamento.

La custodia di ricarica offre altre 21 ore di riproduzione e almeno un’ora di utilizzo con una ricarica rapida di cinque minuti. Quattro le colorazioni disponibili: nero, bianco, viola pietra e grigio salvia. I Beats Fit Pro sono già disponibili per il preordine negli Stati Uniti, mentre per l’arrivo in Italia bisognerà attendere ancora un po’. Al momento sappiamo solo che il prezzo di listino negli USA è di circa 200 dollari.