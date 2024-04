PS5 e Champions League: i personaggi PlayStation protagonisti dei nuovi spot

Questa sera riparte la fase a gironi della UEFA Champions League 2021/2022, e se oltre al calcio siete anche appassionati di videogiochi avrete un motivo in più per seguire in televisione le partite che verranno disputate nei migliori campi d'Europa. Questo perchè i nuovi spot di PS5 che andranno in onda saranno una celebrazione delle icone del marchio PlayStation.

La collaborazione tra PlayStation e UEFA continua da oltre 24 anni in tema di esperienze calcistiche, e i nuovi spot TV celebrano la passione condivisa che unisce i fan di tutto il mondo tra calcio e videogioco.

Il filmato ritrae Kratos e Atreus di God of War guardare minacciosamente i giocatori della squadra avversaria; Ratchet e Clank apparire sul campo da gioco attraverso una spaccatura dimensionale con una barella per soccorrere un giocatore infortunato; Aloy di Horizon Forbidden West unirsi alla squadra, usando la sua concentrazione e la propria esperienza tattica per elaborare una strategia e condurre i giocatori alla vittoria, e Nathan Drake di Uncharted arrampicarsi abilmente sullo stadio per sostenere con orgoglio la sua squadra.

PlayStation e UEFA Champions League hanno recentemente rinnovato la loro partnership per il triennio 2021-24, continuando la lunga relazione iniziata nel 1997. L'accordo include anche i diritti di sponsorizzazione per la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.

