Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Belkin BoostCharge Pro, il supporto di ricarica magnetica convertibile con tecnologia Qi2 da 15W, compatibile con MagSafe per iPhone e AirPods Pro. Versatile e compatto, permette di passare da tappetino a supporto con angolazione regolabile fino a 75°. Lo trovate a soli 32,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 34%!

Belkin BoostCharge Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Belkin BoostCharge Pro è la soluzione ideale per chi possiede un iPhone compatibile con MagSafe e desidera un caricatore versatile, rapido e pratico. È particolarmente consigliato a utenti in movimento, come viaggiatori e professionisti, grazie al design pieghevole che occupa pochissimo spazio nello zaino. Chi lavora in ufficio o in hotel apprezzerà la compatibilità con la modalità StandBy di Apple, che trasforma il dispositivo in un elegante orologio da scrivania durante la ricarica.

Questo accessorio soddisfa l'esigenza di avere un caricatore rapido fino a 15W con tecnologia Qi2, garantendo velocità e sicurezza grazie alla protezione da sovraccarico. L'angolazione regolabile tra 0° e 75° lo rende perfetto anche per guardare video o effettuare videochiamate. A tutto ciò si aggiunge una garanzia biennale e materiali sostenibili riciclati post-consumo. Attualmente disponibile su Amazon a soli 32,99€ invece di 49,99€, rappresenta un acquisto conveniente con uno sconto del 34%.

Il Belkin BoostCharge Pro è un caricatore wireless Qi2 da 15W convertibile: funziona sia come tappetino che come supporto con angolazione regolabile tra 0° e 75°. Compatibile con MagSafe, supporta la modalità StandBy di Apple ed è ideale per i viaggi.

Vedi offerta su Amazon