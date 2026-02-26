Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch da 44 mm, il compagno ideale per chi ama le avventure outdoor. Dotato di display AMOLED in zaffiro, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, torcia integrata e ben 180+ modalità sportive, offre tutto ciò di cui avrete bisogno. Con resistenza 10 ATM e fino a 17 giorni di autonomia, è pronto per ogni sfida. Ora disponibile a soli 349,00€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 399,90€.

Amazfit T-Rex 3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazfit T-Rex 3 Pro è il compagno ideale per tutti gli appassionati di outdoor e sport estremi che cercano uno smartwatch capace di resistere alle condizioni più dure senza compromessi. È consigliato a escursionisti, trail runner, subacquei e sportivi che necessitano di un dispositivo con GPS Dual-Band preciso, mappe offline e oltre 180 modalità sportive. La ghiera in titanio, il vetro in zaffiro e la resistenza 10 ATM lo rendono adatto anche agli ambienti più ostili.

Questo smartwatch soddisfa l'esigenza di autonomia prolungata fino a 17 giorni, fondamentale per chi trascorre giorni lontano dalla civiltà. La torcia integrata con segnale SOS aggiunge un livello di sicurezza prezioso nelle uscite notturne o in emergenza. Chi vuole anche restare connesso apprezzerà le chiamate Bluetooth, i pagamenti contactless NFC e il monitoraggio cardiaco continuo. A 349€ con il 13% di sconto, rappresenta un investimento eccellente per chi non rinuncia alle prestazioni.

Amazfit T-Rex 3 Pro è uno smartwatch outdoor da 44 mm con display AMOLED in zaffiro, ghiera in titanio e GPS Dual-Band a sei sistemi satellitari. Offre mappe offline, torcia integrata, resistenza 10 ATM, oltre 180 modalità sportive e fino a 17 giorni di autonomia.

Vedi offerta su Amazon