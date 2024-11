Belkin ritira una delle sue power bank per rischi di incendio

Belkin ha annunciato il richiamo immediato del caricatore wireless BoostCharge Pro Fast per Apple Watch + Power Bank 10K a causa di un potenziale rischio di incendio. L'azienda ha chiesto ai proprietari di interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.

Il problema è causato da un difetto di fabbricazione che può portare al surriscaldamento della componente a celle al litio del caricatore in determinate circostanze. Sebbene non siano stati segnalati incidenti, Belkin ha adottato misure preventive per garantire la sicurezza dei consumatori.

Belkin offre un rimborso completo attraverso un modulo di richiamo online

Il caricatore interessato può essere identificato dal numero di modello BPD005, stampato in bianco sul retro del dispositivo, dietro il pad di ricarica per Apple Watch. Belkin consiglia ai possessori di scollegare immediatamente il caricatore da qualsiasi fonte di alimentazione e altri dispositivi, e di riporlo in un luogo sicuro e asciutto, lontano da materiali infiammabili.

Anziché sostituire il prodotto, Belkin sta offrendo rimborsi completi attraverso un modulo di richiamo online. Per ottenere il rimborso, i clienti dovranno fornire il numero di serie del power bank, situato sul retro vicino al numero di modello. In caso di numero di serie mancante o illeggibile, sarà necessario fornire una copia della ricevuta d'acquisto e una foto che mostri il fronte e il retro del power bank.

Belkin sottolinea l'importanza di non gettare il power bank nella spazzatura o nei contenitori per il riciclaggio, poiché ciò potrebbe causare incendi e contribuire al problema dei rifiuti elettronici. I clienti con richieste di rimborso approvate riceveranno istruzioni via email per lo smaltimento sicuro del dispositivo.

In generale, i prodotti con batterie agli ioni di litio dovrebbero essere portati in strutture specializzate per lo smaltimento sicuro. Se siete i proprietari di uno di questi power bank (e non del modello precedente che non presenta difetti e che potete trovare a prezzo scontato su Amazon), vi consigliamo di procedere subito a contattare Belkin.