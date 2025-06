Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G di fascia alta con caratteristiche all'avanguardia e un prezzo competitivo, questa offerta su Amazon merita tutta la vostra attenzione. Honor 400 Pro è disponibile a soli 649,90€, grazie a un coupon attivabile in pagina che vi consente di risparmiare ben 150€ rispetto al prezzo consigliato di 799,90€. Una promozione decisamente interessante, soprattutto per un dispositivo dotato di tecnologie di ultima generazione.

Honor 400 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Honor 400 Pro si distingue innanzitutto per la sua fotocamera AI ultra-nitida da 200MP, supportata da stabilizzazione ottica e digitale (OIS + EIS) e da un sensore di grandi dimensioni da 1/1.4", in grado di catturare immagini ad altissima risoluzione anche in condizioni di luce difficili. Le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per la fotografia e i video permettono di creare scatti perfetti, scegliendo automaticamente i frame migliori e migliorandone la nitidezza grazie all'AI.

Anche il display AMOLED da 6,7 pollici rappresenta un punto di forza: con una luminosità massima di ben 5000 nit, risoluzione da 460PPI e refresh rate di 120Hz, garantisce una visibilità eccellente in ogni contesto, persino sotto la luce diretta del sole. La resa cromatica è arricchita dall'ampia gamma DCI-P3, rendendo ogni contenuto vivido e realistico.

A livello di autonomia, il dispositivo integra una batteria al silicio-carbone da 5300mAh compatibile con ricarica rapida da 100W via cavo e 50W in wireless, permettendo di raggiungere il 51% di carica in appena 15 minuti. Una soluzione perfetta per chi vive sempre connesso e ha bisogno di prestazioni elevate senza compromessi.

Completano il quadro un design elegante nella colorazione Lunar Grey, resistenza all'acqua e alla polvere IP69 e una scocca rinforzata con certificazione SGS per la protezione contro urti e cadute. Con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, il tutto alimentato dal potente Snapdragon 8 Gen 3, Honor 400 Pro è pensato per offrire prestazioni di altissimo livello in ogni ambito d'utilizzo.

Se desiderate passare a un dispositivo premium, questo è il momento giusto per farlo. A soli 649,90€ su Amazon, HONOR 400 Pro offre una combinazione rara di potenza, autonomia e innovazione.