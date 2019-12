Black Friday 2019, ecco cosa ha acquistato MobileLabs

Il lungo weekend iniziato con il Black Friday e proseguito con il Cyber Monday sta ormai per volgere al termine. In questi giorni vi abbiamo segnalato centinaia di offerte proposte dai vari negozi online, con sconti più o meno importanti a seconda dei dispositivi. Noi che scriviamo però siamo spesso appassionati esattamente come voi, perciò anche noi abbiamo ceduto all’acquisto.

Ecco perché abbiamo pensato di dirvi che cosa abbiamo acquistato noi in questa tornata di sconti, realizzando un articolo che magari potrebbe darvi un’idea per gli ormai sempre più vicini regali di Natale e, perché no, per cogliere in zona Cesarini l’ennesima occasione. Non solo dunque prodotti di elettronica in senso stretto, ma anche articoli nelle categorie più disparate.

A cominciare da un ferro a vapore Philips, passando per un epilatore a luce pulsata della stessa azienda, fino ad arrivare a una macchina per il caffè DeLonghi, compatibile con il sistema Nescafé. Tutto questo senza farci mancare il cofanetto Blue Ray di tutte le stagioni di Breaking Bad, serie TV che ha fatto la storia del settore, certamente una delle migliori di tutti i tempi.

Ovviamente, i dispositivi hi-tech l’hanno fatta da padrone. L’offerta dedicata alla Fire Stick TV era irrinunciabile, così come quella relativa al TV Philips da 43 pollici della linea 6800, caratterizzato da un pannello 4K con supporto allo standard HDR10+. Immancabili gli smartphone: Xiaomi Mi A3, Huawei P30 e Galaxy Note 10. In ogni caso, vi lasciamo alla lista completa.

Gli acquisti di MobileLabs

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!