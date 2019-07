Black Shark 2 Pro stupisce su AnTuTu: oltre 400.000 punti!

Black Shark 2 Pro con Snaodragon 855 Plus e 12 Gigabyte di RAM ha ottenuto 405.598 punti su AnTuTu. Lo smartphone gaming sarà presentato il prossimo 30 Luglio.

A pochi giorni dalla presentazione, Black Shark 2 Pro ha fatto il suo passaggio sulla piattaforma di benchmark AnTuTu. Lo smartphone gaming con a bordo lo Snapdragon 855 Plus di Qualcomm ha totalizzato ben 405.598 punti, un punteggio straordinario che lascia ben sperare. Nella versione testata, il processore è assistito da 12 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna.

Un importante contributo per questo risultato è dato senza dubbio dalle prestazioni della GPU Adreno 640 che – nel nuovo SoC – dovrebbero essere incrementate del 15%. Si tratta di un processore pensato appositamente per i dispositivi che prestano particolare attenzione al mondo dei videogiochi. Come la stessa Qualcomm ha dichiarato “Snapdragon 855 Plus è progettato per supportare prestazioni potenziate e offrire esperienze di gioco all’avanguardia. L’esperienza di gioco di Snapdragon Elite offre un vantaggio competitivo con una suite completa di funzionalità hardware e software che sono completamente ottimizzate per i giochi, incluso il driver grafico Vulkan 1.1 che offre il 20% di risparmio energetico in più rispetto a Open GL ES”.

Per il resto, non sappiamo molto a proposito del futuro smartphone del marchio cinese. Dalla scheda di AnTuTu, sappiamo che monterà un display con risoluzione Full-HD+ (2.340 x 1.080 pixel). Il resto della scheda tecnica non dovrebbe discostarsi molto da quella dell’attuale Black Shark 2. Bisognerà attendere la presentazione ufficiale fissata per il 30 Luglio per capire se il produttore ha messo a punto soluzioni tecniche diverse, come un nuovo sistema di raffreddamento o un display con frequenza di aggiornamento migliorata rispetto a quella attuale ferma a 60 Hz.

In ogni caso, i risultati dei benchmark lasciano ben sperare e potrebbero essere un buon punto di partenza per contrastare il rivale Asus ROG Phone 2, già presentato che arriva con a bordo lo stesso Snapdragon 855 Plus e tutta una serie di interessanti accessori che lo rendono ancor più completo.