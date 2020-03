Black Shark 3 e 3 Pro ufficiali: caratteristiche tecniche

Dopo mesi di indiscrezioni, Black Shark 3 e la sua variante Pro sono stati presentati ufficialmente in Cina. Come da tradizione, gli smartphone gaming si presentano con un design particolare seguendo la strada dei predecessori. Poco cambia a livello estetico, fatta eccezione per l’inedita disposizione del comparto fotografico che ora può contare su tre sensori. Scopriamo tutti i dettagli.

Pochissime differenze tra i due modelli. Black Shark 3 integra un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate da 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz. Mentre il modello Pro monta un pannello da 7,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120 x 1440 pixel).

Il cuore pulsante non può che essere – in entrambi i casi – lo Snapdragon 865 di Qualcomm con tanto di supporto 5G grazie al modem Snapdragon X55. Il chip è accoppiato a 8 o 12 Gigabyte di RAM LPDDR5 e 128 o 256 Gigabyte di memoria interna di tipo UFS 3.0 non espandibile. Il modello Pro è disponibile solo con 256 Gigabyte di spazio di archiviazione. Non manca il sistema avanzato di raffreddamento a liquido per la gestione del calore durante le sessioni di gaming.

Sotto la scocca realizzata in alluminio e vetro, troviamo una batteria da 4.720 mAh per Black Shark 3 e da 5.000 mAh per il modello Pro. In entrambi i casi, c’è il supporto alla ricarica rapida da 65W. Black Shark 3 Pro vanta anche due pulsanti fisici a scomparsa – posizionati sul bordo destro – con feedback meccanico. Insomma, potranno rientrare (come la fotocamera pop-up) quando non sono necessari.

Come detto in apertura, la società ha scelto un sistema di tripla fotocamera: sensore principale da 64 MP, grandangolare da 13 MP e un ultimo da 5 MP per la profondità di campo. Frontalmente, invece, una fotocamera da 20 MP. La parte software è affidata ad Android 10.

I nuovi arrivati saranno disponibili in Cina nelle colorazioni Black, Silver, Grey e Pink con i seguenti prezzi (al cambio):

Black Shark 3 8/128 GB circa 450 euro

8/128 GB circa 450 euro Black Shark 3 12/128 GB circa 489 euro

Black Shark 3 12/256 GB circa 515 euro

Black Shark 3 Pro 8/256 GB circa 605 euro

8/256 GB circa 605 euro Black Shark 3 Pro 12/256 GB circa 644 euro

Non ci sono ancora informazioni a proposito della disponibilità dei nuovi smartphone nel nostro mercato.