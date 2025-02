Oltre 400.000 su AnTuTu e costa solo 190€. Questo smartphone rugged ti convincerà?

Il Blackview N6000 si distingue nel panorama degli smartphone rugged per il suo design compatto e il rapporto qualità-prezzo competitivo, soprattutto su Aliexpress. Con un prezzo di soli 191,02€ su AliExpress, riservato ai nuovi iscritti, offre prestazioni di tutto rispetto grazie a un punteggio di oltre 400.000 su AnTuTu. Questo telefono è pensato per chi cerca resistenza e portabilità. La sua struttura leggera da 208 grammi e la larghezza di 65,25 mm, paragonabile a quella di una carta di credito, lo rendono maneggevole e perfetto per l’uso quotidiano, senza affaticare la mano.

Vedi offerta

Blackview N6000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il display da 4,3 pollici con una densità di 306 PPI garantisce immagini nitide e testi ben definiti, mentre la luminosità di cui dispone assicura una visione chiara nella maggior parte degli ambienti. Il pannello è protetto da Corning Gorilla Glass 5, una caratteristica fondamentale per chi ha bisogno di uno schermo resistente a urti e graffi. Inoltre, il design compatto consente un utilizzo agevole con una sola mano, rendendolo ideale per chi desidera uno smartphone pratico e tascabile senza rinunciare a un’ottima qualità visiva.

Essendo uno smartphone rugged, il Blackview N6000 non teme acqua, polvere o cadute accidentali. Grazie alle certificazioni IP68 e IP69K, è completamente impermeabile e in grado di resistere alle condizioni più estreme, mentre lo standard MIL-STD 810H ne garantisce la durabilità anche in ambienti difficili. Questo lo rende perfetto per lavoratori in cantiere, escursionisti o chiunque abbia bisogno di un telefono affidabile in qualsiasi situazione. La sua autonomia è supportata da un hardware ottimizzato, in grado di gestire con fluidità sia le operazioni quotidiane che quelle più impegnative.

Sul fronte delle prestazioni, il N6000 offre 8GB di RAM espandibili fino a 16GB e uno spazio di archiviazione di 256GB, buono per chi necessita di salvare una grande quantità di file e applicazioni. Per gli amanti della fotografia, la fotocamera posteriore da 48MP con sensore Samsung ISOCELL GM2 offre immagini dettagliate e nitide, supportata da tecnologie come TetraPixel, Auto Focus Super-PD e Smart-ISO. La fotocamera frontale da 16MP, con miglioramenti HDR di ArcSoft, assicura selfie di qualità. Con tutte queste caratteristiche e un prezzo estremamente competitivo, il Blackview N6000 si candida come un acquisto ottimale per chi cerca un rugged compatto, potente e accessibile.

Vedi offerta