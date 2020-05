Blackview ha appena lanciato un nuovo smartphone di fascia bassa, ma con Android 10, e uno smartwatch con cui tenere sotto controllo la propria situazione fisica. La società è specializzata in dispositivi rugged, ovvero prodotti particolarmente resistenti.

Lo smartphone Blackview BV5500 Plus offre delle caratteristiche tecniche basiche. Si tratta però di un prodotto ideato appositamente per tutti coloro i quali compiono delle attività che potrebbero esporre il dispositivo a rischi. Il device, con un grado di protezione IP68/IP69K e la certificazione militare MIL-STD-810G, resiste agli urti, può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti e resiste anche alle cadute.

BV5500 ha un display da 5,5 pollici (risoluzione HD+), due sensori fotografici Sony da 8 MP, il processore MediaTek MT6739, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, una batteria da 4.400 mAh e Android 10.

Presentato anche Blackview X1, uno smartwatch con un design sportivo che dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 10 giorni. Sono presenti ben 9 modalità sport ed è possibile monitorare la frequenza cardiaca. Gli utenti potranno associare l’orologio al proprio smartphone così da poter leggere le notifiche dal quadrante circolare.

Per quanto riguarda i prezzi, BV5500 Plus è venduto a 79,29 dollari; Blackview X1 costa, invece, 69,99 euro.