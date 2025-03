Spendi poco e rimani soddisfatto! Questo tablet Blackview è scontato del 40%

Sei alla ricerca di un tablet economico ma dalle ottime prestazioni? Allora questa offerta fa al caso tuo! Il Blackview Tab 60 Pro, un tablet entry-level con caratteristiche che non ti aspetti, è scontato del 40% per un periodo di tempo limitato. Fino al 23 marzo, puoi acquistarlo a soli 119,99€ invece di 199,99€, approfittando di un taglio di prezzo davvero significativo. Ma cosa rende questo tablet così interessante? Scopriamolo insieme!

Blackview Tab 60 Pro (2025), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview Tab 60 Pro è equipaggiato con il sistema operativo Android 15, che garantisce un'esperienza utente fluida e ottimizzata. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, il tablet offre le funzioni più popolari di oggi, come la ricerca intelligente, una fotocamera AI e una gestione efficiente delle attività. Inoltre, l'architettura a 64 bit assicura tempi di avvio ridotti e un miglioramento generale delle prestazioni, rendendo il tablet un assistente tecnologico per il lavoro e il tempo libero.

La connettività è un altro punto di forza del Blackview Tab 60 Pro. Il supporto per LTE 4G dual SIM permette di rimanere sempre connessi anche senza Wi-Fi, mentre il Wi-Fi 5G e il Bluetooth 5.0 garantiscono una connessione stabile e veloce. Il sistema di navigazione, con supporto per GPS, Beidou, GLONASS e Galileo, lo rende un ottimo compagno di viaggio, ideale anche per l'uso come navigatore per auto.

Per quanto riguarda le prestazioni, il tablet offre 12GB di RAM (4GB fisici + 8GB virtuali), 128GB di memoria interna espandibile fino a 2TB e un processore octa-core T606. Questa combinazione permette di gestire senza problemi multitasking, giochi e applicazioni pesanti. Inoltre, la memoria UFS 2.2 rende il trasferimento dei dati abbastanza veloce, facendo sì che il tablet sia reattivo.

A sorprendere, sempre in relazione al prezzo, è anche il design. Sottile e leggero, con un corpo in metallo di soli 8,5 mm di spessore e 532 grammi di peso, il Blackview Tab 60 Pro risulta facile da trasportare ovunque. Lo schermo HD IPS da 10 pollici, il doppio altoparlante stereo e il supporto Widevine L1 per lo streaming in HD completano le specifiche tecniche di un tablet di tutto rispetto. Con una batteria da 7700mAh e ricarica rapida da 10W, questo tablet è quindi perfetto per chi cerca un modello versatile, affidabile e conveniente.

Vedi offerta su Amazon