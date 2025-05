I dispositivi smart stimolano a cambiare stile di vita, lo studio Huawei-Ipsos

L'integrazione pervasiva della tecnologia smart nella vita quotidiana ha innescato una vera e propria rivoluzione nel monitoraggio della salute personale, trasformando radicalmente l'approccio di cittadini e professionisti del settore. Negli ultimi dieci anni, i dispositivi sanitari intelligenti si sono evoluti da semplici gadget a strumenti sofisticati, capaci di fornire valutazioni continue dello stato di salute e di giocare un ruolo determinante nella diagnosi precoce delle patologie.

In questo scenario in rapida evoluzione, Huawei, in collaborazione con Ipsos, ha presentato i risultati dell'Indagine Europea sullo Stile di Vita e la Salute 2025, uno studio approfondito che getta luce sull'influenza crescente della tecnologia indossabile e sul suo impatto sulle abitudini sanitarie degli europei. L'indagine, che ha coinvolto attivamente i professionisti sanitari (HCPs), offre una panoramica dettagliata dei comportamenti della popolazione europea in materia di salute e di come la tecnologia stia attivamente ridefinendo il futuro della gestione proattiva del benessere.

Uno dei dati più significativi emersi dallo studio riguarda l'identificazione dei 5 indicatori di salute ritenuti fondamentali dalla comunità medica. Al primo posto troviamo la pressione arteriosa, seguita dal livello di zucchero nel sangue, dalla frequenza cardiaca/polso, dalla saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) e dall'elettrocardiogramma (ECG).

La pressione arteriosa si conferma un parametro cruciale, con i professionisti che ne raccomandano la misurazione più volte alla settimana. Un dato che trova riscontro anche nell'Indagine Huawei Salute 2023, dove i consumatori stessi esprimevano la necessità di monitorare questo valore con la massima frequenza possibile. È qui che i dispositivi smart indossabili dimostrano il loro valore, colmando la lacuna tra la raccomandazione medica e la praticità quotidiana, permettendo misurazioni rapide e frequenti senza la necessità di recarsi presso uno studio medico.

Analogamente, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂), indicatore della quantità di ossigeno trasportata dai globuli rossi, viene considerata essenziale, con i medici che ne suggeriscono un controllo almeno mensile. Grazie agli smartwatch, come il Huawei Watch GT 5 Pro che trovate su Amazon, tale verifica può diventare un gesto quotidiano, semplice e immediato. Lo stesso discorso vale per l'ECG: un esame che tradizionalmente richiedeva una visita ospedaliera o ambulatoriale, oggi è accessibile direttamente dal polso, fornendo dati potenzialmente vitali in modo non invasivo.

L'indagine Huawei-Ipsos rivela un sostegno robusto e convinto da parte degli operatori sanitari verso l'adozione della tecnologia smart per la cura e il monitoraggio della salute. Ben il 72% dei professionisti intervistati consiglierebbe attivamente l'uso di dispositivi intelligenti ai propri pazienti per monitorare o addirittura prevedere l'insorgenza di determinate condizioni di salute.

Questa apertura riflette una trasformazione più ampia nel paradigma sanitario. Infatti, il 58% degli operatori sanitari concorda sul fatto che questi strumenti tecnologici consentano alle persone di assumere un ruolo proattivo nella gestione della propria salute, favorendo la prevenzione delle malattie. Si assiste quindi a un passaggio epocale: da un approccio prevalentemente reattivo, focalizzato sulla cura della malattia conclamata, a uno preventivo, dove i segnali premonitori captati dai dispositivi smart possono migliorare significativamente gli esiti clinici e la qualità della vita.

Partendo da queste solide basi, l'83% dei professionisti ritiene che i dispositivi intelligenti abbiano il potere di spronare gli utenti a prendersi maggiore cura della propria salute. Questo dato è corroborato anche dai risultati dell'indagine Huawei del 2023, secondo cui, in media, il 67% degli utenti regolari di smartwatch affermava che le analisi e i suggerimenti forniti dal proprio dispositivo avevano positivamente influenzato la consapevolezza del proprio stato di salute e del proprio stile di vita.

Inoltre, il 78% dei professionisti sanitari concorda sul fatto che gli smart device inducano le persone a modificare positivamente il proprio stile di vita. Un dato particolarmente rilevante è che il 70% degli HCPs osserva un effetto diretto sull'incremento dell'attività fisica. Questo trend era già emerso con forza nell'indagine Huawei del 2023: il 90% degli utenti di smartwatch aveva dichiarato di aver introdotto almeno una nuova abitudine salutare grazie al dispositivo, e l'88% riportava un miglioramento tangibile della propria salute fisica.

Questa crescente attenzione globale verso la salute ha naturalmente generato una domanda esponenziale di strumenti di monitoraggio che siano al contempo comodi, completi e, soprattutto, precisi. Strumenti capaci non solo di aiutare a comprendere meglio il proprio stato di salute, ma anche di fornire gli input necessari per agire concretamente.

In risposta diretta a questa crescente e sofisticata esigenza del mercato, Huawei si appresta a lanciare nuove soluzioni che promettono di elevare ulteriormente lo standard del monitoraggio della salute personale. L'azienda ha sviluppato Huawei TruSeen, un sistema integrato che racchiude le sue più recenti innovazioni nel rilevamento dei segni vitali. Questo sistema è in grado di misurare oltre 60 indicatori di salute e fitness, coprendo sei dei principali sistemi del corpo umano: circolatorio, respiratorio, nervoso, endocrino, riproduttivo e muscolare, offrendo così un'esperienza di gestione della salute olistica e senza precedenti.

La novità più significativa introdotta quest'anno è il rivoluzionario Modulo Super-Sensing Distribuito. Questa tecnologia combina il rilevamento dei parametri vitali dal polso con quello effettuato tramite il polpastrello, un approccio duale che migliora in modo significativo l'accuratezza, la velocità e la completezza del monitoraggio.

Con un impegno costante nella ricerca tecnologica e nella promozione della salute digitale, Huawei ha annunciato che lancerà ufficialmente i suoi nuovi smartwatch, le serie Huawei Watch Fit 4 e Huawei Watch 5, entrambe equipaggiate con il sistema TruSeen, il prossimo 15 maggio 2025.