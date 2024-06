Bomba Xiaomi 14! 100€ di sconto e Redmi Pad Pro in regalo

Approfittando di questa imperdibile offerta valida fino al 1 luglio, potrete aggiudicarvi uno dei migliori smartphone Xiaomi, insieme a un Redmi Pad Pro del valore di oltre 300€, a un prezzo estremamente vantaggioso. Acquistando lo Xiaomi 14 sul Mi Store, venduto a 1.099,90€, potrete applicare un coupon di 100€ direttamente dalla pagina del prodotto. Inoltre, per chi desidera sostituire il proprio smartphone attuale, il Mi Store offre un ulteriore sconto di 100€ nella permuta. Non solo: acquistando tramite l'app Mi Store, potrete ottenere ulteriori 55€ di sconto. Con tutte queste promozioni combinate, lo Xiaomi 14 diventa un'opportunità davvero irresistibile.

Xiaomi 14, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi 14 si distingue per il suo design elegante e per le prestazioni che garantiscono una fluidità d'uso tipica di un vero top di gamma. Equipaggiato con un potente processore e tanta memoria RAM, questo smartphone è ideale quindi per chi ama spostarsi tra le applicazioni più pesanti mantenendo velocità di scorrimento elevate. Inoltre, le sue capacità fotografiche consentono di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce.

In aggiunta allo Xiaomi 14, l'offerta include il Redmi Pad Pro, un tablet versatile che completa l'esperienza tecnologica offerta da Xiaomi. Con uno schermo luminoso e dettagliato, il Redmi Pad Pro è perfetto per godersi video, giochi e altre attività multimediale con una qualità visiva eccezionale. La sua autonomia consente poi di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccupazioni di scaricarlo prima del previsto.

Si tratta dunque di una buona occasione per aggiudicarsi due prodotti di qualità a un prezzo conveniente. Considerato che l'offerta scada dopo il 1 luglio, consigliamo di visitare il Mi Store rapidamente e di approfittare di questo momento che potrebbe non ripresentarsi a breve.

