Brydge, le tastiere per iPad ora hanno il layout Italiano

Brydge annuncia che da oggi sono disponibili le tastiere con layout Italiano per molti modelli di iPad con display da 10.5, 10.2 e 7.9 pollici.

Le tastiere meccaniche hanno dei tasti con una corsa confortevole e sono disponibili all’acquisto negli Apple Store di tutta Italia, ed anche comodamente da casa tramite il sito online Brydge.

Tutte le nuove tastiere sono dotate di Bluetooth 4 e 4.1 e garantiscono la massima velocità di digitazione a schermo senza alcun lag.

La tastiera Brydge 10.2 è disponibile per iPad di 7° generazione con display da 10.2 pollici e la Brydge 10.5 è disponibile per iPad Air di 3° generazione con display da 10.5 pollici. Entrambi i prodotti sono disponibili nella colorazione Argento, Oro e Grigio Siderale.

La tastiera Brydge 7.9 è disponibile invece per iPad Mini di 5° generazione nei colori Argento e Grigio Siderale.

I colori sono stati pensati per amalgamarsi perfettamente ad iPad, così come la scocca in alluminio per proteggere e rendere il passaggio dalla modalità tablet alla modalità notebook in maniera veloce.

Con le tastiere la digitazione è confortevole anche in caso di stesura di lunghi testi, dandoci così la possibilità di utilizzare iPad come dispositivo principale. La cerniera mobile permette di posizionare iPad – e di orientare il suo display – con una angolazione che va da 0 a 180 gradi e, grazie alla retroilluminazione Led regolabile, si può utilizzare anche di notte.

Con una ricarica completa, le tastiera Brydge per iPad possono garantire fino a 12 mesi di utilizzo e con i tasti di scelta rapida (collocati in alto nella prima linea di tasti orizzontale) è possibile raggiungere delle scorciatoie per i comandi principali, bypassando il controllo tramite il touch.

Potete visionare ed acquistare le tastiere Brydge direttamente nel sito ufficiale.