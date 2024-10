Cerchia e Cerca, nella lista di quasi 100 smartphone compatibili: c'è anche il tuo?

Google ha confermato l'espansione della funzionalità "Circle to Search" (Cerchia e Cerca in italiano) a numerosi dispositivi Android, tra cui modelli di Xiaomi, Honor e Motorola, oltre alla già esistente disponibilità sui dispositivi Pixel e Samsung Galaxy. Il totale dei dispositivi compatibili è ora vicino ai 100, come riportato sul Google Play Console.

L'aggiornamento rappresenta un significativo passo avanti nell'integrazione di questa tecnologia nei dispositivi mobili di vari produttori, aumentando notevolmente la portata e l'accessibilità di questa caratteristica utile per la ricerca contestuale e l'interazione intelligente con informazioni testuali visualizzate sui dispositivi.

La lista include modelli recenti di alta gamma come il Samsung Galaxy S24 Ultra e lo Xiaomi 14T Pro, oltre ad una vasta gamma di altri modelli di smartphone e tablet.

Nonostante l'ampio supporto, alcune incongruenze emergono dall'elenco fornito da Google alla fonte. Vengono citati dispositivi che tecnicamente supportano la funzione a livello di sistema, ma che non offrono i servizi Google, come il Samsung Galaxy W22, e quindi non possono utilizzare "Circle to Search". Altre omissioni includono dispositivi recentemente aggiornati con questa funzione, come il Motorola Edge 50 Ultra e l'Honor Magic V3, le cui assenze dall'elenco non sono state spiegate.

Un aggiornamento futuro potrebbe estendere ulteriormente la disponibilità della funzione, con possibili nuove aggiunte o correzioni dell'elenco da parte di Google. Tuttavia, al momento non sono state fornite indicazioni precise sui tempi.

L'espansione di "Circle to Search" contribuisce a rendere più omogenea l'esperienza utente tra differenti dispositivi e marche, consolidando l'ecosistema Android e migliorando l'interoperabilità delle funzioni avanzate di ricerca e interazione.

Di seguito vi lasciamo alla lista dei modelli che hanno accesso a Cerchia e Cerca:

Samsung