ColorOS 12, svelata la data di presentazione del prossimo aggiornamento Oppo

Oppo ha da sempre utilizzato un’interfaccia personalizzata per i propri dispositivi con sistema operativo Android, questa skin prende il nome di ColorOS ed è uno dei software più interessanti disponibili ad oggi sul mercato.

A quasi un anno dalla presentazione di ColorOS 11, dovrebbe molto presto vedere la luce la prossima versione basata su Android 12. L’assistente vocale del brand ci anticipa quando!

ColorOS 12 è più vicina di quanto immaginiate, a rivelarlo è l’assistente vocale in lingua cinese integrato nel software di Oppo, il quale prende il nome di Breeno. Secondo un post pubblicato sul social cinese Weibo, infatti, l’intelligenza artificiale di Oppo avrebbe svelato la data di presentazione ufficiale di ColorOS 12 che dovrebbe tenersi tra pochissime settimane!

L’assistente si sarebbe fatto sfuggire data e ora esatte dell’annuncio quando gli è stato chiesto “Quando sarà annunciata ColorOS 12?“. Secondo l’immagine condivisa dall’informatore, la prossima versione di ColorOS è pronta per il debutto il prossimo 13 settembre alle ore 15:00 (GMT +8). Tuttavia, in seguito la risposta sarebbe stata prontamente cambiata in “Presto, rimani sintonizzato“.

Questo può indicare come forse l’azienda non sia ancora del tutto sicura riguardo alla data di annuncio del prossimo aggiornamento per gli smartphone Oppo che porterà con sé moltissime novità. Essendo la skin basata su Android 12, è logico aspettarsi prima che Google annunci la versione finale della prossima versione del sistema operativo.

In termini di grafica, il leaker Digital Chat Station suggerisce una serie di cambiamenti nella UI. Aggiunge anche che alcune caratteristiche di HydrogenOS raggiungeranno il software di Oppo. Questa non è una sorpresa, dato che gli smartphone OnePlus ora utilizzano proprio ColorOS in Cina.

L’azienda si è anche fusa con OnePlus all’inizio di quest’anno, unendo i team software di entrambe le società. Inoltre, la società ha riferito di aver assunto diversi dipendenti Smartisan e Meizu per migliorare lo sviluppo del software. Pertanto, ColorOS 12 proviene da un gruppo di ingegneri ColorOS, FlymeOS, HydrogenOS e Smartisan OS riuniti in un unico team.