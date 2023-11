Ring Intercom + Amazon Echo Pop a SOLI 54€! (-63%)

A pochi giorni dal tanto atteso Black Friday di Amazon, è possibile trovare alcune offerte che potrebbero non subire ulteriori ribassi a partire dal 17 novembre. Tra queste, spicca una promozione che coinvolge una combinazione di due dispositivi smart ideali per la gestione domestica: un citofono intelligente e l'affascinante Echo Pop.

Se acquistati singolarmente, soprattutto in assenza di sconti, i due dispositivi comporterebbero una spesa superiore ai 180,00€. Tuttavia, in questo momento e, ci auguriamo, almeno per qualche giorno, è possibile portarli a casa a soli 54,99€. Un'offerta che si presenta per la seconda volta, con un prezzo così vantaggioso, dalla scorsa edizione della Festa delle Offerte Prime.

Ring Intercom + Amazon Echo Pop, chi dovrebbe acquistarli?

Considerando che i protagonisti di questa offerta sono due dispositivi realizzati da Amazon, compatibili con Alexa, potrebbe essere interessante cogliere l'occasione per chiunque stia cercando di migliorare la domotica di casa propria attraverso dispositivi intelligenti, gestibili sia tramite l'app che la propria voce. Il citofono Ring, ad esempio, è indicato per chi vuole migliorare la sicurezza della casa, consentendo di comunicare con chiunque si trovi di fronte alla porta. Ciò lo si potrà fare anche se si è fuori casa, merito appunto dell'app su smartphone.

Abbinato all'Echo Pop, si otterrà un sistema completo di sicurezza e controllo vocale, semplificando la gestione quotidiana delle attività domestiche. Tuttavia, le funzionalità dell'Echo Pop non si limiteranno a ciò; come altri dispositivi Echo di Amazon, consentirà di controllare una vasta gamma di dispositivi smart in casa, come luci, termostati e telecamere di sicurezza. In sostanza, se si possiede almeno un dispositivo compatibile con Alexa, Ring Intercom e Echo Pop si integreranno senza problemi nel proprio ecosistema domestico.

Il prezzo attuale, con uno sconto che ha già superato il 60%, rende questa offerta allettante, specialmente considerando che è solo la seconda volta che Amazon propone questa combo di dispositivi smart. Approfittare di questa occasione ora, anche in vista del prossimo Black Friday è consigliato, dato che non è garantito che l'offerta rimarrà attiva durante l'evento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

