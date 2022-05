Durante la creazione di un account Facebook, soprattutto se è stato creato diversi anni fa, si era obbligati a scegliere il proprio genere tra soli due diverse voci, maschio o femmina, voci che in realtà rappresentano sessi e non generi.

Le cose sono cambiate al giorno d’oggi e Facebook mette a disposizione più di 70 generi diversi tra cui poter scegliere per identificarsi al meglio, come Bigender o Genderfluid. Vediamo assieme come impostare la corretta identità di genere su Facebook in modo da farvi rappresentare al meglio dal vostro profilo social!

Photo Credit: Pexels

Indice

Quali identità di genere si possono scegliere su Facebook?

Al lancio Facebook metteva a disposizione solo due opzioni, come già spiegato in apertura. È solo nel 2014 che l’azienda, ora sotto il grande cappello del nuovo brand Meta, ha collaborato con i sostenitori della comunità LGBTQ+ per includere 50 diversi generi sulla propria piattaforma.

Ad oggi le opzioni che sono state contate sono oltre 70 con la possibilità di aggiungere comunque la propria identità di genere personale non presente nella lista in modo manuale.

Tra le varie scelte presenti troviamo anche, ma non solo:

Agender

Androgino

Bigender

Cis

Cis Donna

Cis Femmina

Cis Maschio

Cis Uomo

Non-binario

Genere fluido

Donna trans

Uomo trans

Transgender

Two-spirit

Genderqueer

Come aggiungere o modificare l’identità di genere su Facebook

Da PC o browser desktop

Per modificare la propria identità di genere su Facebook dal computer basta seguire queste semplicissime istruzioni:

Recatevi su Facebook ed eseguite il login con il vostro account

In alto a destra cliccate la vostra foto per raggiungere il vostro profilo

Sotto la foto profilo cliccate su Informazioni

Scegliete la voce Informazioni di contatto e di base nel pannello che verrà mostrato

A fianco della voce Genere è presente un’icona a forma di matita, premetela

Nel menu a tendina selezionate Opzione personalizzata

Nel campo di testo proposto iniziate a digitare e selezionate una voce dalla lista oppure scrivete per intero il vostro genere

È possibile scegliere se si preferisce l’uso di pronomi maschili, femminili o neutri (una scelta limitata rispetto ad Instagram ma è un passo avanti)

Prima di chiudere la pagina ricordatevi di cliccare sul pulsante Salva per confermare le modifiche al vostro profilo.

Da smartphone Android o iOS

Per modificare la propria identità di genere su Facebook dallo smartphone i passi da percorrere sono molto simili: