Con Iliad navigi all'inginito! Iliad Giga 180 a soli 9,99€

Iliad propone una promo tra le più vantaggiose sul mercato con la sua nuova offerta Giga 180, ideata per garantire una connessione ampia senza compromessi. Con la tariffa fissa mensile di soli 9,99€, gli utenti possono godere di ben 180GB di dati ad alta velocità, inclusi 4G, 4G+ e 5G. Questa soluzione non solo assicura una navigazione veloce e affidabile ma include anche chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ed Europa. Davvero da non perdere, fintanto che è in corso!

Vedi offerta su Iliad

Ben 180GB a un prezzo TOP, solo con Iliad

Attivare questa offerta è un’operazione rapida e priva di complicazioni, garantendo massima semplicità e trasparenza. Non ci sono vincoli contrattuali né spese nascoste, un aspetto che rende l’offerta particolarmente vantaggiosa per chi cerca flessibilità senza rinunciare alla convenienza. Iliad si distingue nel panorama della telefonia mobile per la generosità dei suoi servizi, tra cui spiccano 11GB extra dedicati al roaming in Europa. Questa caratteristica rende l’esperienza di navigazione all’estero ancora più semplice ed economica, ideale per chi si sposta frequentemente o per chi ha bisogno di restare connesso anche lontano da casa.

Un altro punto di forza è rappresentato dai minuti illimitati verso più di 60 paesi nel mondo, un’opzione che permette di comunicare liberamente senza preoccuparsi di costi aggiuntivi. Che si tratti di contatti lavorativi o personali, l’assenza di limiti geografici rende questa offerta perfetta per chi viaggia spesso o ha amici e familiari all’estero. Questo mix di convenienza e copertura internazionale pone Iliad tra le soluzioni più apprezzate per chi cerca affidabilità nelle comunicazioni globali.

Questa straordinaria promozione è disponibile per un periodo limitato, pertanto per non perdere l'opportunità di unirsi a Iliad e beneficiare di una connettività eccellente a un prezzo così competitivo sul mercato, è consigliabile attivare subito Flash 180. Con Iliad, la libertà di connessione e comunicazione è finalmente alla portata di tutti.

Click here