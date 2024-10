Cos'è Protezione dai furti di Android e come funziona

Il furto di smartphone è un problema diffuso e preoccupante. Perdere il proprio dispositivo significa non solo perdere un oggetto di valore, ma anche mettere a rischio dati personali sensibili come foto, contatti, informazioni bancarie e password. Google ha recentemente introdotto una nuova suite di funzioni di sicurezza chiamata Protezione dai furti progettata per proteggere i dispositivi Android e i loro dati in caso di furto o smarrimento. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos'è Protezione dai furti di Android, come funziona e come attivarla sui vostri dispositivi.

Protezione dai furti di Android: una panoramica

Annunciata al Google I/O 2024 e rilasciata globalmente dopo una fase di test in Brasile, Protezione dai furti di Android è una suite di funzioni di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale che mirano a rendere i dispositivi Android più sicuri in caso di furto. La suite si compone di tre strumenti principali:

Blocco per furto: utilizza l'intelligenza artificiale e i sensori del dispositivo per rilevare movimenti sospetti tipici di un furto, come quando qualcuno strappa il telefono dalla mano e fugge a piedi, in bicicletta o in auto. In questi casi, lo smartphone si blocca automaticamente, impedendo l'accesso ai dati e alle app.

utilizza l'intelligenza artificiale e i sensori del dispositivo per rilevare movimenti sospetti tipici di un furto, come quando qualcuno strappa il telefono dalla mano e fugge a piedi, in bicicletta o in auto. In questi casi, lo smartphone si blocca automaticamente, impedendo l'accesso ai dati e alle app. Blocco dispositivo offline: questa funzione blocca automaticamente lo schermo del dispositivo se un ladro tenta di disconnetterlo da Internet per un periodo prolungato. Questo impedisce ai malintenzionati di accedere ai dati anche quando il dispositivo è offline. Inoltre, Android può riconoscere altri segnali che indicano un possibile furto, come troppi tentativi di sblocco falliti, e bloccare lo schermo di conseguenza.

questa funzione blocca automaticamente lo schermo del dispositivo se un ladro tenta di disconnetterlo da Internet per un periodo prolungato. Questo impedisce ai malintenzionati di accedere ai dati anche quando il dispositivo è offline. Inoltre, Android può riconoscere altri segnali che indicano un possibile furto, come troppi tentativi di sblocco falliti, e bloccare lo schermo di conseguenza. Blocco remoto: consente di bloccare lo smartphone da remoto utilizzando solo il numero di telefono, un'opzione utile se non si riesce ad accedere a Trova il mio dispositivo tramite l'account Google. Questa funzione fornisce più tempo per recuperare i dettagli dell'account e accedere alle opzioni di Trova il mio dispositivo, come l'invio di un comando di ripristino delle impostazioni di fabbrica per cancellare completamente tutti i dati dal dispositivo.

Compatibilità e attivazione

Protezione dai furti è disponibile per i dispositivi con Android 10 e versioni successive. Alcune funzioni, tuttavia, potrebbero essere esclusive per i dispositivi con Android 15. Per ottenere la nuova suite di sicurezza, è sufficiente aggiornare i Google Play Services.

Per attivare Protezione dai furti, seguite questi passaggi:

Aprite le Impostazioni del vostro dispositivo Android. Toccate Sicurezza e privacy. Toccate Più sicurezza e privacy. Scorrete verso il basso e toccate Protezione dai furti. In alternativa, potete cercare "Protezione dai furti" nella barra di ricerca delle impostazioni. Attivate gli interruttori accanto a Blocco per furto, Blocco dispositivo offline e Blocco remoto. Per Blocco remoto, vi verrà chiesto di verificare il vostro numero di telefono. Seguite le istruzioni a schermo per completare la procedura.

Come utilizzare Blocco remoto in caso di furto

Se il vostro dispositivo viene rubato, potete bloccare lo schermo utilizzando il vostro numero di telefono visitando il sito web android.com/lock.

Protezione dai furti e Trova il mio dispositivo

Protezione dai furti si integra con Trova il mio dispositivo, il servizio di Google che consente di localizzare, bloccare o cancellare da remoto un dispositivo Android smarrito o rubato. Utilizzando Trova il mio dispositivo, potete:

Visualizzare la posizione del dispositivo su una mappa: utile per capire dove si trova il dispositivo rubato.

utile per capire dove si trova il dispositivo rubato. Far squillare il dispositivo: anche se è in modalità silenziosa, per aiutarvi a trovarlo se è nelle vicinanze.

anche se è in modalità silenziosa, per aiutarvi a trovarlo se è nelle vicinanze. Bloccare il dispositivo: per impedire l'accesso ai vostri dati.

per impedire l'accesso ai vostri dati. Cancellare i dati del dispositivo: per eliminare tutte le informazioni personali dal dispositivo rubato.

Consigli aggiuntivi per la sicurezza del vostro dispositivo Android

Oltre a Protezione dai furti, ci sono altre misure che potete adottare per proteggere il vostro dispositivo Android:

Utilizzate un codice di blocco sicuro: impostate un PIN, una sequenza o una password robusta per impedire l'accesso non autorizzato al vostro dispositivo.

impostate un PIN, una sequenza o una password robusta per impedire l'accesso non autorizzato al vostro dispositivo. Attivate l'autenticazione a due fattori: aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all'account Google e alle app.

aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all'account Google e alle app. Fate attenzione alle app che installate: scaricate app solo da fonti affidabili come il Google Play Store.

scaricate app solo da fonti affidabili come il Google Play Store. Mantenete il software aggiornato: installate gli aggiornamenti di sicurezza non appena disponibili.

installate gli aggiornamenti di sicurezza non appena disponibili. Eseguite regolarmente il backup dei dati: in caso di furto o smarrimento del dispositivo, potrete recuperare i vostri dati.

Conclusioni

Protezione dai furti di Android è un'aggiunta importante alle funzionalità di sicurezza di Android, offrendo una maggiore protezione contro il furto e la perdita di dati. Attivando questa suite di funzioni e seguendo i consigli aggiuntivi per la sicurezza, potete contribuire a proteggere il vostro dispositivo Android e le informazioni personali in esso contenute.