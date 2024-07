CROLLA DI PREZZO: iPad Pro M4 da 11" con 256GB a un prezzo SHOCK! (-320€)

Siete alla ricerca di un dispositivo che ridefinisca il concetto di tablet professionale, coniugando potenza straordinaria e versatilità senza pari? Allora dovreste assolutamente considerare questa offerta su Amazon: l'Apple iPad Pro 11" M4 da 256GB è ora disponibile a soli 899€, con uno sconto di 320€ sul prezzo di listino di 1.219,00€, che risparmio ottimo!

iPad Pro 11" M4 da 256GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad Pro 11" con M4 si rivela la scelta ideale per professionisti e creativi che necessitano di prestazioni di alto livello in un formato portatile. Grazie al potente chip M4, offre una potenza di calcolo paragonabile incredibile, consentendo di gestire con facilità attività complesse come l'editing video 4K, la modellazione 3D e lo sviluppo di applicazioni. Il display Ultra Retina XDR da 11 pollici, con la sua straordinaria luminosità e l'ampia gamma cromatica, garantisce una resa visiva eccezionale, perfetta per designer grafici e fotografi che richiedono la massima fedeltà cromatica.

La versatilità dell'iPad Pro 11" M4 lo rende uno strumento indispensabile per una vasta gamma di utenti. La fotocamera frontale orizzontale da 12MP con tecnologia Center Stage assicura videochiamate di qualità professionale, ideali per smart working e presentazioni remote, includendo il Face ID. Lo scanner LiDAR apre invece le porte a esperienze di realtà aumentata avanzate, utili in campi come l'architettura e il design d'interni. La connettività è un altro punto di forza del dispositivo: il Wi-Fi 6E garantisce velocità di trasferimento dati elevate, proprio come la porta USB-C compatibile con Thunderbolt 4.

La compatibilità con Apple Pencil (2a generazione) e Magic Keyboard trasforma l'iPad Pro in una vera e propria workstation mobile, ideale per artisti digitali, studenti e professionisti sempre in movimento. Con 256GB di spazio di archiviazione, questa versione offre ampio spazio per app, documenti e progetti multimediali, senza compromettere la portabilità.

Attualmente disponibile a 899€, l'iPad Pro da 11" con M4 rappresenta un investimento eccellente per chiunque desideri un dispositivo all'avanguardia capace di soddisfare le esigenze più elevate in termini di prestazioni e versatilità. La combinazione di potenza computazionale, qualità del display e funzionalità avanzate come il Face ID e lo scanner LiDAR, unite alla portabilità e alla lunga durata della batteria, lo rendono un dispositivo senza compromessi!

Vedi offerta su Amazon