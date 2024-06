Apple Pencil Pro è finalmente in SCONTO su Amazon! (-10€)

Se siete alla ricerca di uno strumento che possa trasformare il vostro iPad in una vera e propria tavoletta da disegno digitale o in un quaderno interattivo, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Apple Pencil Pro è finalmente disponibile a soli 139,00€, rispetto al prezzo di listino di 149,00€, si tratta del primo sconto che riduce così il prezzo di 10€, permettendovi di risparmiare sull'acquisto del dispositivo della mela morsicata.

Apple Pencil Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple Pencil Pro è particolarmente raccomandato agli artisti digitali, ai designer e agli studenti che desiderano il massimo dal loro iPad, che si tratti di illustrazioni o appunti. Grazie alla sua elevata precisione e alla sensibilità all’inclinazione e alla pressione, questo strumento offre un livello di controllo quasi senza pari, il che lo rende perfetto per professionisti alla ricerca di precisione per i propri disegni, o studenti che vogliono scrivere a mano libera e creare schemi sul device di casa Apple.

L'aggancio magnetico e la ricarica wireless ne facilitano l'uso senza interruzioni, trasformando del tutto le vostre postazioni. In aggiunta, il suo design minimale non fa mancare funzioni avanzate come il cambio rapido degli strumenti attraverso i gesti e il feedback aptico per le azioni precise, come la conversione delle forme disegnate. Va sottolineato che Apple Pencil Pro è compatibile solamente con gli iPad Air da 11 e 13 pollici M2 e iPad Pro da 11 e 13 pollici M4, assicuratevi che il vostro sia fra questi modelli quindi, o approfittate degli Apple Days di Mediaworld fino al 23 giugno.

Attualmente disponibile a 139,00€, l'Apple Pencil Pro rappresenta un investimento ottimo per creativi, studenti e professionisti che cercano di massimizzare le potenzialità del loro iPad. Con la sua capacità di trasformare il tablet in una tela o in un quaderno digitale, questo accessorio è consigliato per chi desidera unire praticità, precisione e innovazione tecnologica nel proprio flusso di lavoro quotidiano.

