Continuano anche oggi gli sconti per l’Amazon Prime Day 2022 con una seconda giornata piena di offerte interessanti. Tra le molte presenti sicuramente alcune delle più interessanti riguardano cuffie e auricolari con sconti veramente eccezionali che a volte superano anche il 60%! In questo articolo abbiamo scelto 5 modelli tra cuffie e auricolari che raggiungono il minimo storico e che non esitiamo a consigliarvi di acquistare.

Le migliori offerte su cuffie e auricolari del Prime Day 2022

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE

Partiamo col lo sconto più alto su uno dei modelli più apprezzati. Ancora per oggi infatti potete trovare le HD 450SE di Sennheiser con uno sconto del 60% che fa scendere il prezzo a soli 79,00€, il più basso di sempre! Parliamo di cuffie sovraurali bluetooth 5.0 con uno dei migliori sistemi di cancellazione attiva del rumore che potete trovare. Inoltre presenta un audio di alta qualità grazie ai codec AAC e AptX Low Latency e la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant.

Vedi su Amazon

Sony LinkBuds

Tra i migliori auricolari true wireless non possiamo non citare i Sony LinkBuds che, grazie a un crollo del prezzo del 45%, scendono per la prima volta sotto la soglia dei 100€. Questi auricolari Bluetooth consentono una vera e propria trasparenza ambientale, grazie al nuovo driver ad anello sviluppato da Sony permettendovi di parlare perfettamente con altri mentre vengono indossate. Grazie all’estrema comodità possono essere indossate per tutto il giorno e potrete godere di chiamate nitide e musica di qualità.

Vedi su Amazon

Bose SoundLink Around Ear II

Passiamo ora a un’altro brand molto famoso quando si parla di dispositivi audio. Tra le cuffie wireless più apprezzate di sempre troviamo le Bose SoundLink II che, in questa versione around-ear, vengono scontate del 47%, raggiungendo l’imperdibile prezzo di 120,99€! Queste cuffie Bose dispongono di un suono profondo e coinvolgente a qualsiasi volume. Chiamate più chiare per entrambi gli interlocutori. Passaggio semplice tra due dispositivi Bluetooth connessi, così da non perdere né le chiamate in arrivo né il film che stai guardando.

Vedi su Amazon

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Rimaniamo in casa Bose con uno degli ultimi e più desiderati modelli. Le Headphones 700, grazie a uno sconto del 47%, scendono al prezzo più basso di sempre, appena 211,99€! Queste cuffie over-ear dispongono di connessione bluetooth 5.0 e controlli tramite assistenti vocali. Grazie agli 11 livelli di riduzione del rumore attiva consentono di godere della propria musica, podcast, video e chiamate senza distrazioni. Senza dimenticare il nuovo design elegante e affusolato.

Vedi su Amazon

Jabra Elite 7 Pro

Concludiamo la nostra selezione con un modello Jabra, da sempre tra le aziende leader per quanto riguarda gli auricolari bluetooth. Durante il Prime Day potrete acquistare le Elite 7 Pro a 139,99€, con uno sconto del 30%. Anche qui parliamo di ottimi auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore, design compatto con custodia di ricarica che garantisce fino a 30 ore di autonomia. Non manca ovviamente la compatibilità con gli assistenti vocali e, come da tradizione del brand, grazie alla tecnologia Jabra MultiSensor Voice avrete delle chiamate sempre perfette.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!